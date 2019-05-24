البحر الأحمر تطور المناطق الحيوية بالغردقة لخدمة السائحين

البحر الأحمر- عماد عرفة

تطور محافظة البحر الأحمر عدة مناطق حيوية بمدينة الغردقة، بهدف تحسين الصورة البصرية للعاصمة الغردقة، لجذب السياح لها من كل العالم، وكذلك لخدمة أهالى المدينة، هناك مناطق تم الانتهاء منها وأصبحت أيقونة فى قلب مدينة الغردقة والمتنفس الدائم للأهالى هناك بينها ممشى شارع شيرى وممشى النصر .

وقال اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، إن هناك رؤية استراتيجية تتبعها المحافظة لتغيير الصورة البصرية والذهنية للمحافظة لها عدة محاور أخرى بجانب تطور المناطق الحيوية وهى تطوير المناطق القديمة بالغردقة، والميادين العامة، بهدف خدمة الأهالى وكذلك تصبح مزارا سياحيا فى يوم ما.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، أنه تم إنشاء شارع النصر فى قلب مدينة الغردقة وأصبح أيقونة ومتنزها مهما لاهالى المدينة، حيث تم تجهيزة على أعلى مستوى وتجهيز العاب للاطفال ومسرح كبير ليضم احتفالات الرسمية لاهالى المدينة وسمى المسرح الرومانى بشارع النصر، موضحا أن ممشى النصر غير الصورة البصرية لشارع النصر اهم شوارع المدينة.

وبالنسبة للممشى السياحى فى شيرى أهم مناطق الغردقة، والذى تم تطويره للمشى بعد ان كان شارع، أصبح الأكثر ازدحاما لوجود محلات تجارية كثيرة به ومهيأ بالنسبة لتجمعات الأسر، أكد إسلام السيد أحد اصحاب المحلات التجارية بشارع الممشى أن عملية تطوير ممشى النصر غيرت منظور قعدة البحر عند الأسر وأصبحت التجمعات الاسرية فى شارع شيرى.

واضاف سيد لـ"اليوم السابع"، أن أصبح هناك رواج تجارى كبير بالشارع بعد تطويره وخاصة بعد تطويره كممشى فقط وليس شارع ومنع مرور السيارات به .

وكان عقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر اجتماعًا بديوان عام المحافظة، بداية الاسبوع الجارى لمناقشة الموقف التنفيذى لتطوير الممشى السياحى بمدينة الغردقة، وأوضح خلاله أن تم تقسيم الممشى السياحى القديم إلى قطاعات طولية وتم إضفاء طابع خاص لكل قطاع يتم تنفيذه منفردا على نفقة المستثمرين أصحاب الفنادق المواجهة للقطاع .

وأضاف المحافظ خلال الاجتماع أن تم الإنتهاء من المرحلة الاولى طبقاً للرؤية الإستراتيجية للمحافظة والتى تستهدف تطوير جميع المحاور الرئيسية بالمدينة السياحية وإضافة الطابع الجمالى عليها لجذب السائحين وتزويدها بجميع الخدمات اللازمة بما يضاهى أفضل وأشهر الأماكن السياحية عالمياً.

وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة الممشى والأرصفة والأرضيات وتجديد البلدورات ودهانها وتحديث أعمال الإنارة والتشجير بطول الممشى من خلال تنفيذ التصميم الجديد للمشروع وإضافة ممرات للدراجات ومناطق ترفيهية وبرجولات بالإضافة إلى تطوير دورات المياه والكافيهات ومراكز الخدمة لتظهر بالشكل السياحى الذى يتواكب مع أحدث التصميمات العالمية، موضحا أن تم تصميم مشروع تطوير الممشى السياحى ليشتمل على طابع مميز لكل قطاع ما بين الطابع الفرعونى والطابع الأندلسى.

وأكد المحافظ على الشركة المنفذة للمشروع على ضرورة سرعة الإنتهاء من أعمال التطوير ورفع معدل الإنجاز اليومى والإلتزام بموعد الجدول الزمنى لتسليم المشروع، مشيرًا إلى أن ملامح التطوير ستشهد إعادة تطوير كاملة لجميع منشآت الممشى السياحى والأسوار وعمل مسارات جديدة للمشاة وتراك للدراجات.

وكشف المحافظ خلال الاجتماع، أن الهدف من هذه الأعمال هو خدمة المواطنين، وتحقيق طموحاتهم فى الحياة وسط بيئة نظيفة ومتكاملة الخدمات والمرافق، مشيرًا إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات على أرض الواقع لا يستهدف خدمة الجيل الحالى فقط وإنما يمتد إلى عشرات الأجيال القادمة.

من جانب آخر تجرى محافظة البحر الأحمر عملية تخضير وزراعة لجميع شوارع مدينة الغردقة، وكذلك تطوير المناطق القديمة بتركيب إنترلوك بجميع شوارعها، وتجهيزها على أن تصبح يوما ما مزارا سياحيا كونها اقدم المناطق السكنية بالغردقة .

ومن جانبه قال أحد مهندسى المكتب الاستشارى لديوان عام المحافظة، إن هناك خطة تطوير تجرى لمنطقة المارينا والصيادين، ومنطقة الملاحة، مؤكدا أن المحافظ وجه بتوحيد ألوان المبانى بها، كذلك البدء فى تطوير منطقة السوق القديم ومنطقة العرب و منطقة الامل بالغردقة لمرحلة أولى.

من جانب آخر قال المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، إن عملية تطوير المناطق الحيوية بالغردقة يقام اسفلة بنية تحتية جبارة تقوم باتباعها المحافظة، حيث يتم عمل شبكة مياة وصرف صحى بجميع مناطق الغردقة .

واضاف صديق لـ اليوم السابع، أن هناك عدة تطويرات تجرى فى مشروعات المياة لتواكب التطويرات التى تتم بشوارع المدينة، حيث حارى تطوير عدد من محطات الصرف الصحى وكذلك انشاء اكبر محطة لتنقية مياة الشرب والصرف الصحى.