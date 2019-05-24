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الاعتكاف مستحب متى يكون واجبا.. الإفتاء تجيب

الجمعة، 24 مايو 2019 11:39 م
الاعتكاف مستحب متى يكون واجبا.. الإفتاء تجيب الاعتكاف
كتب على عبد الرحمن
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أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الاعتكاف مستحبٌّ شرعًا، ولا يكون واجبًا إلا بالنذر، ولا يلزم بالشروع فيه إلا عند المالكية، ويجوز أن يكون في أيِّ مسجدٍ ولو بجوار البيت.
 
وأضافت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن السنة اعتكاف العشر الأواخر من رمضان؛ تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وأقل مدَّةٍ للاعتكاف هي أقل ما يُطْلَقُ عليه اسم الاعتكاف عُرْفًا، حتى إنه يجوز للمصلِّي إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مهما كان مكثه فيه ليحصل له ثوابه، ويجوز أن يعتكف المسلم شهرًا لو أراد، بشرط أن لا يضيع واجباته الدينية أو الدنيوية.
 
 

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الاعتكاف

الاعتكاف سنه ام فرض

هل الاعتكاف فرض

دار الافتاء سنن الاعتكاف


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