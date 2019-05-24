الاختناق والسقوط ليس الخطر الوحيد المهدد لمرضى الصرع.. النوبات المتكررة قاتلة

كتبت هند عادل

يخشى مرضى الصرع من السقوط فى أى وقت أو الاختناق فهما يمثلان مصدر قلق لهما الذين يعانون ،لكن هناك خطر أكبر يؤرقهم وهو خطر الموت المفاجئ غير المتوقع نتيجة لنوبات الصرع، ولكن هذا الأمر يكلف الحياه بأكملها وليس سقوط او فقدان للوعى، وفقا لما ذكره موقع "healthline".

السبب الدقيق لهذه الوفيات غير معروف، لكن يعتقد الباحثون أن توقف التنفس لفترة طويلة يؤدي إلى تقليل الأكسجين في الدم والاختناق،أو أن النوبة تسبب اضطرابات قاتلة في إيقاع القلب، مما يؤدي إلى توقف القلب.

حيث ان كل عام ، يوجد 1.16 حادث وفاة مفاجئة لكل 1000 شخص مصاب بالصرع ، وفقًا لمصدر موثوق لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها .

ما هى نوبه الصرع

يحتوي المخ على عدد لا يحصى من الخلايا العصبية التي تنشئ وترسل وتستقبل نبضات كهربائية،و تحدث النوبات عندما يؤدي اضطراب كهربائي مفاجئ في المخ إلى اختلال هذه الخلايا العصبية.

اثار ناتجة عن نوبات الصرع





الرجيج لا يمكن السيطرة عليها من الجسم

فقدان الوعي

ارتباك مؤقت

تشنجات وقد تستمر 30 ثانية فقط.

يمكن أن تكون النوبة حدثًا لمرة واحدة بعد إصابة في الرأس أو سكتة دماغية أو إصابة ،أما النوبات الناتجة عن الإصابة بالصرع تتميز بالتكرار .

ما هي عوامل الخطر لنوبات الصرع القاتلة وأسبابها

تعد نوبات الصرع العصبي نوعًا شديدًا من نوبات الصرع هذه يمكن أن تسبب فقدان مفاجئ للوعي ، والتشنجات ، وفقدان السيطرة على المثانة ،وفرصة الموت المفاجئ أعلى أيضًا في الأفراد الذين تبدأ نوباتهم في سن مبكرة ومع ذلك .

عدم تناول الدواء بشكل منتظم يؤدى إلى حدوث تلك النوبات

النوبات الارتجاجية

وجود نوبات منذ الصغر

وجود تاريخ طويل من الصرع

عدم تناول الأدوية المضادة للنوبات على النحو المنصوص عليه