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الإسكان تطرح وحدات جديدة فى مدينتى للحجز بعد العيد

الجمعة، 24 مايو 2019 10:01 ص
الإسكان تطرح وحدات جديدة فى مدينتى للحجز بعد العيد المهندس طارق السباعى نائب وزير رئيس هيئة المجتمعات العمرانية
كتب أحمد حسن
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أعلن المهندس طارق السباعى، نائب وزير رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات جديدة فى مدينتى بنظام تقسيط ميسرة.
 
وأضاف المهندس طارق السباعى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الوحدات المقرر طرحها للحجز مساحتها مختلفة تبدأ من 88 مترا وحتى 200 متر، لافتا إلى أنه جارى تسعير الوحدات، تمهيدا لطرحها للحجز بعد العيد.
 
وفيما يتعلق بشروط الحجز، أن يكون المتقدم للحجز من العاملين بالوزارة أو الهيئة والأجهزة التابعة لهما، ولم يسبق للمتقدم حجز وحدة له من الوحدات المطروحة من وزارة الإسكان أو قطعة أرض، لافتا إلى أن التخصيص شخصى ولا يجوز التنازل عنه أو التصرف فيه بأى نوع من الأنواع، ويقر المتقدم للحجز باطلاعه على كراسة الشروط وعلمه بكل ما جاء بها، وقبوله لكافة الاشتراطات الموجودة بها.
 
وأوضح أن المتقدم للحجز يقر للحجز بمسئولياته الكاملة على الحفاظ على اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به على الموقع الإلكتروني، وكذلك مسئولياته الكاملة على كافة الأحداث التى تتم من خلال اسم المستخدم الممنوح له.
 
وحول حالات إلغاء التخصيص، قال أنها تتمثل فى "حال اكتشاف أو ظهور أى مخالفات لشروط الحجز، وعدم استكمال سداد نسابة 30% من ثمن الوحدة، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، وعدم سداد قسطين متتاليين من ثمن أقساط الوحدة.
 

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مدينتى

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