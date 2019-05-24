الرئيسية أخبار عاجلة اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة الجمعة، 24 مايو 2019 07:48 م اعرف كل حاجة إضافة تعليق يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يتفقد عددا من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة. السيسى يتفقد عددا من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة رئيسة وزراء بريطانيا تعلن استقالتها 7 يونيو المقبل الكسب غير المشروع يطلب تقارير فحص ثروة 300 متهم فى قضية فساد القمح المترو يخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق لارتفاع درجات الحرارة أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-5-2019 فى مصر ارتفاع صادرات مصر من البرتقال لـ1.555 مليون طن وجارى الشحن انكسار الموجة الحارة غدًا وانخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 36 الجبلاية تكلف عامر حسين بتصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدورى مصرع 7 أشخاص فى حريق مركز تجارى بالهند والنيران تحاصر 25 آخرين سيد عبد الحفيظ يؤكد تمسك الأهلى بإنهاء الدورى الممتاز قبل أمم أفريقيا إضافة تعليق السيسى العاصمة الإدارية الجديدة تيريزا ماى الكسب غير المشروع القمح قضية فساد القمح المترو أسعار الذهب اليوم الجبلاية سيد عبد الحفيظ لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع "الكذب عقيدة الإخوان الإرهابية".. 5 خطوات تتبعها الجماعة لنشر الشائعات "آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية "شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية" تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة