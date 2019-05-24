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الجمعة، 24 مايو 2019 08:19 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

الجمعة، 24 مايو 2019 07:48 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة اعرف كل حاجة
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يتفقد عددا من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
 
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السيسى

العاصمة الإدارية الجديدة

تيريزا ماى

الكسب غير المشروع

القمح

قضية فساد القمح

المترو

أسعار الذهب اليوم

الجبلاية

سيد عبد الحفيظ


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