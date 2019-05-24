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تكريما لصاحب أشهر صورة بنصر أكتوبر

اطلاق اسم البطل عبد الرحمن القاضى علي ملاعب جامعة سوهاج

الجمعة، 24 مايو 2019 10:30 م
اطلاق اسم البطل عبد الرحمن القاضى علي ملاعب جامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم
سوهاج محمود مقبول
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قرر مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم ، إطلاق أسم  البطل المصرى المقاتل الراحل عبدالرحمن أحمد عبد اللاه القاضى ، ابن مركز المراغة محافظة سوهاج، صاحب أشهر صورة معبرة عن فرحة النصر أثناء العبور، والذي وافته المنية فجر أمس الخميس، علي مجمع ملاعب الجامعة الجديدة ، تكريما من الجامعة للبطل علي عطائه خلال حرب أكتوبر المجيدة . 
وقال بيان صحفى ، إن  الجامعة رئيسا ونوابا وعمداء وأعضاء هيئة التدريس، تنعي البطل، وتقدر مشاركته وإستبساله، حيث كان فى مقدمة القوات التى عبرت قناة السويس لتحرير الأرض المصرية من العدو الإسرائيلى فى السادس من أكتوبر عام 1973 وتحطيم خط بارليف وأنهاء أسطورة الجيش الإسرائيلى الذى لايقهر .
 
والجامعة إذ تتقدم بخالص العزاء لأسرة البطل، تتوجه بالدعاء إلى الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، و تجدد العهد والإنتماء والوقوف خلف القيادة السياسية و القوات المسلحة والشرطة،  فى حربها ضد الإرهاب بكافة صوره وأشكاله للحفاظ على الأمن والإستقرار
 
يذكر أن الجامعة سوف تضع صورة البطل الشهيرة داخل ملاعب ملاعب الجامعة الجديدة مع نبذة عن حياة البطل الراحل وتضحياته ، حيث أنه تم تجنيده 
، عقب تخرجُه مباشرةً، إذ بدأ حياته العسكرية في مركز التدريب، اشترك في البداية بسلاح المدرعات، ثم التحق بتخصص اتصالات سلكية ولاسلكية بسلاح المدرعات، وفيما بعد استقر في الكتيبة «212» الفرقة 19 مشاة، الموجودة بالكيلو 16، طريق القاهرة السويس، وشارك في حرب الاستنزاف ثم انتصار أكتوبر المجيد.

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