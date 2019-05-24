اضبط مخالفة.. مقاولو رفع الكفاءة لمجاورات العاشر يلغون المساحات الخضراء

شهدت مدينة العاشر من رمضان منذ صباح اليوم الجمعة حالة من الاستياء بعد قيام المقاولين المسؤولين عن أعمال رفع الكفاءة المحاورات السكنية بغلق الطرق المؤدية للوحدات السكنية بين العمارات وإزالة كافة المساحات الخضراء التى كانت تميز وحدات العاشر من رمضان .

وأوضح مجموعة من الأهالى عبر صفحات التواصل الاجتماعى الآثار السلبية لغلق الطرق وإزالة المساحات الخضراء ، أن هذه الطرق صممت من أجل سرعة الحركة بين المحاورات والوحدات السكنية وغلقها سيؤدى إلى تحمل المواطن مشقة الوصول لمسكنه بشكل مختصر، إضافة إلى أنه فى حال حدوث أى كارثة لن تتمكن سيارات الإسعاف أو الإطفاء التحرك بسهولة للتدخل .

فيما أكد أحد المسؤولين فى جهاز العاشر من رمضان فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن المقاول ينفذ المخطط لتطوير ورفع كفاءه المنطقة قائلاً:" إجراءات الغلق لتحجيم الفوضى التى يصنعها المواطنون بركن سياراتهم أسفل منازلهم وهو الأمر الذى نحاول السيطرة عليه ومنعه من تشويه المنطقة"

وأوضح أن المساحات الخضراء موجودة بالفعل، وأن حقيقة ما تم هو قطع بعض الأشجار استجابة لطلب بعض المواطنيين وتهذيب الأشجار الباقية للحفاظ على المظهر الجمالى للمنطقة وليس العكس، مطالبا المواطنين بضرورة الفهم الصحيح لما يحدث وعدم الهجوم دون معرفة الصورة كاملة.