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اشحن جسمك بالكهربا.. أطعمة هتجدد الطاقة وتخلى قلبك ينبض

الجمعة، 24 مايو 2019 02:30 ص
اشحن جسمك بالكهربا.. أطعمة هتجدد الطاقة وتخلى قلبك ينبض قلب الانسان
كتبت هند عادل
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يحتاج جسم الإنسان إلى المعادن الطبيعية التي تحمل شحنة كهربائية ويطلق عليها علميًا مصطلح "الشوارد" تمنح الصحة نوعًا من الحيوية، وتدعم الترطيب وتساعد الجسم على إنتاج الطاقة، كما أنها مسئولة عن تحفيز تقلصات العضلات، بما في ذلك تلك التي تبقي القلب ينبض، وفقا لموقع "healthline"

أعراض_كهرباء_الجسم

أطعمة هتشحن جسمك بالكهربا المفيدة
 

السبانخ

فوائد-السبانخ-1000x610

الكرنب

الأفوكادو

البروكلي

البطاطا

الفاصوليا

اللوز

الفول السوداني

فول الصويا

فراولة

البطيخ

البرتقال

الموز

الطماطم

الحليب

الزبادي

الأسماك

الديك رومي

الدجاج

لحم العجل

الزبيب

الزيتون

الأطعمة المعلبة، مثل الحساء والخضراوات

معظم الأشخاص يحصلون على ما يكفي من الأيونات الكهربائية المفيدة  من الأطعمة والمشروبات اليومية التي يتناولونها في بعض الحالات.

يفقد الجسم شحناته وأيوناته الكهربائية المهمة عن طريق العرق والبول، فإذا كنت تعرق كثيرًا أو تمارس الرياضة في الطقس الحار أو تتمرن بقوة لأكثر من ساعة أو ساعتين، فقد تستفيد من شرب المشروبات الغنية بالمعادن المشحونة بالكهرباء قبل التمرين وأثنائه وبعده.

والأشخاص المعرضون لخطر الجفاف، مثل الذين يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة أو الإسهال والقيء، قد يستفيدون أيضًا من المشروبات المنحل بالكهرباء.

 

ما هي الشوارد

هي معادن مشحونة كهربائيًا مفيدة  لكي تعمل الخلايا والعضلات والأعضاء بشكل صحيح، وتساعد الشوارد في تنظيم توازن السوائل في الجسم.

 أنواع الشوارد 

صوديوم

فوسفات

بوتاسيوم

الكالسيوم

المغنيسيوم

كلوريد

ثاني كربونات

بالإضافة إلى تنظيم السوائل، فإن الشوارد لها وظائف عديدة وتشمل هذه:

نقل إشارات الأعصاب من القلب والعضلات والخلايا العصبية إلى خلايا أخرى

بناء الأنسجة الجديدة

دعم تخثر الدم

الحفاظ على القلب ينبض عن طريق تحفيز تقلصات العضلات كهربائيًا

الحفاظ على مستوى درجة الحموضة في الدم

تنظيم مستوى السائل في بلازما الدم

 

 


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