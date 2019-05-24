استكمال تغيير أسماء مساجد الإخوان والسلفية عقب عيد الفطر

تستكمل الإدارات الدينية، تغيير مسميات وأسماء جماعة الإخوان الإرهابية والجمعيات الدعوية السلفية الموجودة على لافتات المساجد عقب عيد الفطر المبارك.

ويأتى هذا الإجراء فى المرحلة الثانية لتغيير أسماء الجمعيات الدعوية بالمساجد، بعد تغيير أسماء 512 مسجد شملت أسماء مؤسس الاخوان ووصفه بالشهيد ومسجد الرابعة الذى ترمز إليه الجماعة، ومسجد بن تيمية ومسجد قطر وعدد من الأسماء التمييزية التى تقصد بها الجماعات تمييز نفسها واثبات الدعوة والمساجد بصبغتها، وترسيخ وجودها.

وتم استبدال هذه الأسماء، بأسماء من صفات الله ومشتقة من اسماء الله الحسنى فى نموذج متشابه من الأسماء.

وتخرج الاجراءات فى شكل قرار وزارة معلن ببيان حكومى يلزم جميع الجهات بالتعامل على الوضع الجديد حتى تكون المساجد لله لا للجماعات التى تستخدم هذه المساجد فى التوسع فكريا وماليا بجمع تبرعات لصالح مشروعاتها التنظيمية.