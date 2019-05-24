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اسباب الدوخة انخفاض ضغط الدم

الجمعة، 24 مايو 2019 03:00 ص
اسباب الدوخة انخفاض ضغط الدم
كتبت فاطمة ياسر
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هل تشعر بالدوخة  بشكل متكرر؟..هل ترغب في الوصول للسبب العلمي لهذا الأمر؟..لذا عليك قراءة الأسطر القادمة والتعرف على الأسباب المؤدية للإصابة بالدوخة، وذلك وفقا لموقع "healthline".

اسباب الدوخة
اسباب الدوخة

 

الدوخة تعد من الأمور أو من الأعراض التي تعد علامة واضحة لوجود مشكلة صحية ما في جسم الإنسان، ويجب توخي الحذر ومعرفتها بشكل سريع،  كما أنها قد تكون علامة واضحة لوجود مشكلة ما في جسم الإنسان ويجب توخي الحذر منها بقدر الإمكان، والتعرف علي الأمراض التي تكون الدوخة جرس إنذار للإصابة بها.

قد تكون الإصابة بالدوخة علامة علي وجود مشكلة ما في الإصابة بمشكلة في الأذن الداخلية، وفي هذا الأمر عليك توخي الحذر لأن الدوخة قد تتعرض للإصابة بها في أي لحظة وقد تفقد توازنك بشكل كبير.

الدوخة قد تكون مؤشر خطرا لوجود نقص في مستويات فيتامين B12 ، ولذا يجب عليك إجراء التحليل الذي يوضح هذا الأمر بشكل سريع، مع ضرورة تناول الأدوية التعويضة التي تساهم بشكل كبير في تعويض هذا النقص بشكل سريع.

-انخفاض نسبة ضغط الدم، نعم فبعض الأشخاص المصابون بهذا الأمر معرضون للإصابة بانخفاض نسبة ضغط الدم يعانون من مشكلة كبيرة وهي الإصابة والتعرض للدوخة.

الدوخة واسبابها
الدوخة واسبابها

 

-الدوخة في بعض الأحيان تعد من اعراض أمراض القلب، ولذا يجب توخي الحذر وتجنب هذا الأمر عن طريق تجنب القلب الوعائي، وضيق صمامات القلب، وتصلب الشرايين أو حدوث إنسداد.

-نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يعانون من الدوخة يعانون أيضا من الإصابة بالصداع النصفي، ولذا فهو علامة من ضمن علامات كثيرة توضح هذا الأمر بشكل كبير.

-قد يعاني المخ من أمر ما وهو القلق الشديد الذي يتسبب في تعرض الجسم لترجمة هذا الأمر بالدوخة الشديدة، ولذا تجنب هذا الأمر بشكل كبير.

-البعض يتعرض للإصابة بالدوخة نتيجة للآثار الجانبية لتناول بعض الأدوية.

 


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