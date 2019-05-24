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ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1%.. وتوقعات بأكبر خسارة أسبوعية فى 2019

الجمعة، 24 مايو 2019 10:29 ص
ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1%.. وتوقعات بأكبر خسارة أسبوعية فى 2019 حفار نفط
رويترز
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ارتفعت أسعار النفط ما يزيد عن واحد بالمئة اليوم الجمعة، لكنها تتجه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ بداية العام الجارى بعد أن تسبب ارتفاع المخزونات والقلق بشأن تباطؤ اقتصادى فى انخفاضات كبيرة للخام فى وقت سابق من الأسبوع.
 
وبحلول الساعة 0534 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 68.65 دولار للبرميل مرتفعة 89 سنتا أو 1.3 % مقارنة مع سعر الإغلاق السابق، مع تلقى الأسعار الدعم من تخفيضات الإنتاج التى تنفذها أوبك وتوترات فى الشرق الأوسط.
 
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 74 سنتا أو 1.3 % إلى 58.65 دولار للبرميل.
 
وقال بنك إيه.إن.زد اليوم "ما زالت هناك العديد من المخاطر على جانب الإمدادات، إذ أن استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة، يمكن أن يثير اضطرابا".
 
وتقود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تخفيضات للإنتاج منذ بداية العام بهدف تقليص الإمدادات فى السوق ورفع الأسعار.
 
وقال إيه.إن.زد إن العقوبات الأمريكية على قطاع النفط فى إيران وفنزويلا ستعزز على الأرجح انخفاض صادرات خام أوبك، التى يشترك البلدان فى عضويتها.
 
لكن صعود الأسعار اليوم ربما لا يعوض الانخفاضات الأكبر التى سجلتها فى وقت سابق من الأسبوع، والتى وضعت العقود الآجلة للخام على مسار تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ بداية العام. ويتجه برنت للتراجع ما يزيد عن 5%.
 
ومنذ منتصف الأسبوع، بدأ ارتفاع مخزونات النفط فى الولايات المتحدة يضغط على الأسعار.
 

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