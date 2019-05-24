إنشاء مركز متخصص لجراحات وأمراض الكلى بالإسماعيلية بتكلفة 176 مليون جنيه

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، تم عملية إسناد إنشاء مركز متخصص لجراحات وأمراض الكلى سعة 25 سريراً، بتكلفة 176 مليون جنيه، ويضم المركز 8 أسرة عناية مركزة، و2 غرفة عمليات، و80 مخرج للكلى الصناعي، ويستغرق تنفيذ المركز 12 شهراً، وذلك لتقديم الخدمات الطبية الأهالى الإسماعيلية وإقليم القناة وسيناء كونها تعد المستشفى الأولى من نوعها بالمنطقة.

وأكد محافظ الإسماعيلية فى بيان له اليوم، على تخصيص جناح خاص للأطفال مرضى الفشل الكلوي، الذين يعانون من مشقة السفر خارج المحافظة، وذلك لإجراء جلسات الغسيل الكلوى وتلقى العلاج، حيث ان هذه الخدمة لم تتوفر من قبل بإقليم القناة وسيناء، ومن المخطط ان تضم هذه المركز نخبه من الأطباء المتخصصين فى أمراض وجراحات الكلى من خلال التعاقد مع أستاذة الجامعة، بالإضافة إلى إستقدام خبرات.

وأوضح المحافظ أن هذا المركز نتاج عدة لقاءات تنسيقية للدراسة بين جمعية أصدقاء مستشفى الإسماعيلية العام، وذلك ضمن إستعدادات المحافظة لبدء تطبيق المشروع القومى لمد مظلة خدمة التأمين الصحى الشامل للمواطنين، وتوفيركافة وسائل وسبل الراحة لجميع المرضى وتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية والعلاجية، بإعتبار أن العلاج والدواء حق أصيل لكل مواطن ، ويأتى هذا فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن تضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة والقيادات التنفيذية بمختلف مستوياتها من أجل توفير خدمات طبية أفضل لائقة بالمرضى والعمل على تحقيق آمالهم وطموحاتهم.