سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 03:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إنشاء مركز متخصص لجراحات وأمراض الكلى بالإسماعيلية بتكلفة 176 مليون جنيه

الجمعة، 24 مايو 2019 02:05 م
إنشاء مركز متخصص لجراحات وأمراض الكلى بالإسماعيلية بتكلفة 176 مليون جنيه اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
إضافة تعليق

أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، تم عملية إسناد إنشاء مركز متخصص لجراحات وأمراض الكلى سعة 25 سريراً، بتكلفة 176 مليون جنيه، ويضم المركز 8 أسرة عناية مركزة، و2 غرفة عمليات، و80 مخرج للكلى الصناعي، ويستغرق تنفيذ المركز 12 شهراً، وذلك لتقديم الخدمات الطبية الأهالى الإسماعيلية وإقليم القناة وسيناء كونها تعد المستشفى الأولى من نوعها بالمنطقة.

وأكد محافظ الإسماعيلية فى بيان له اليوم، على تخصيص جناح خاص للأطفال مرضى الفشل الكلوي، الذين يعانون من مشقة السفر خارج المحافظة، وذلك لإجراء جلسات الغسيل الكلوى وتلقى العلاج، حيث ان هذه الخدمة لم تتوفر من قبل بإقليم القناة وسيناء، ومن المخطط ان تضم هذه المركز نخبه من الأطباء المتخصصين فى أمراض وجراحات الكلى من خلال التعاقد مع أستاذة الجامعة، بالإضافة إلى إستقدام خبرات.

وأوضح المحافظ أن هذا المركز نتاج عدة لقاءات تنسيقية للدراسة بين جمعية أصدقاء مستشفى الإسماعيلية العام، وذلك ضمن إستعدادات المحافظة لبدء تطبيق المشروع القومى لمد مظلة خدمة التأمين الصحى الشامل للمواطنين، وتوفيركافة وسائل وسبل الراحة لجميع المرضى وتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية والعلاجية، بإعتبار أن العلاج والدواء حق أصيل لكل مواطن ، ويأتى هذا فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن تضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة والقيادات التنفيذية بمختلف مستوياتها من أجل توفير خدمات طبية أفضل لائقة بالمرضى والعمل على تحقيق آمالهم وطموحاتهم.

 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

محافظ الإسماعيلية: انتهاء تجهيز 29 لجنة تضم 8259 طالب ثانوية عامة

محافظ الإسماعيلية يشهد إجراءات القرعة العلنية لحجاج الحالات الإنسانية وكبار السن

محافظ الإسماعيلية يقدم مساعدات مالية وعلاج وإعانات خلال لقاءه بالمواطنيين

محافظ الإسماعيلية يتفقد خيام الخير الرمضانية ويشيد بجهود سيدات المحافظة

محافظ الاسماعيليه

جراحات وأمراض الكلى

مرضى الفشل الكلوى

الغسيل الكلوى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

الرجوع الى أعلى الصفحة