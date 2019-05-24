ناقش المجلس الأعلى للجامعات، تقديم دعم لجامعة الوادى الجديد، لأداء رسالتها على الوجه الأكمل فى خدمة المجتمع، وتم التأكيد على أهمية التطوير التكنولوجى والتحول الرقمى للجامعات، وتنفيذًا لذلك، حيث أنه جار إعداد تصور شامل لتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية خلال عامين، سواء على المستوى الإدارى أو التعليمى، وذلك من خلال الاستفادة من التجربة الصينية، والشركات المتخصصة فى هذا الشأن.

كما تم أكد المجلس خلال اجتماعه الشهرى، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى بداية شهر مايو الجارى، بالتنسيق الكامل فى تنفيذ المشروعات والمبادرات القومية، وفى مقدمتها إنهاء قوائم الانتظار ومواجهة فيروس سى.

وتم عرض الموقف التنفيذى لاستراتيجية تطوير التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر على الرئيس خلال الاجتماع، وتضمنت تطوير التعليم الطبى بالجامعات المصرية، وجهود النهوض بالمستشفيات الجامعية، والموقف التنفيذى لإنشاء الجامعات الجديدة فى مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى عرض تطور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، وتطور إنشاء كليات للحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى بالجامعات المصرية.

ووجه الرئيس بمراعاة تطوير منظومة التعليم العالى وفقًا لمتطلبات العصر والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا البازغة، وسرعة دمج تخصصات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات بمناهج التعليم بالجامعات المصرية، وتطوير المناهج الدراسية بما يلائم احتياجات العصر، وأهمية الارتقاء بالبحث العلمي؛ ليكون داعمًا للتنمية الشاملة والمستدامة فى مصر.

كما تم مناقشة تقديم رؤساء الجامعات الدعم الكامل لعمداء كليات القطاع الطبي؛ استعدادًا لعقد الامتحان الإلكترونى الموحد لطلاب هذه الكليات، المقرر له شهر يوليو القادم، ودعم كليات الصيدلة لسرعة تغيير المناهج الدراسية وفق متطلبات النظام الدراسى الجديد بهذه الكليات.

بالإضافة إلى الإعلان عن تنظيم احتفالية عيد العلم خلال شهر أغسطس القادم بحضور الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية، لتكريم العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من الجامعات والمراكز البحثية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تعظيم الموارد المتاحة لدى الجامعات، وتعظيم دورها فى خدمة المجتمع من خلال تنظيم القوافل والخدمات الطبية الضرورية للمواطنين، وطلب ترشيح عدد من الشخصيات الجامعية المتميزة من كافة التخصصات العلمية؛ للاستفادة من خبراتهم فى توعية الرأى العام بالمشروعات والقضايا القومية، بالإضافة إلى دور مصر الإقليمى والدولى.

وناقش الاجتماع ضرورة تحديث الصفحات الرسمية للجامعات على شبكة الانترنت، والتفاعل مع المواطنين بالرد على شكواهم ومقترحاتهم، فضلا عن التسويق للجهود الجامعية والمشروعات التعليمية التى تتم داخل الجامعات، وسرعة الرد على الشائعات التى تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، والتفاعل والتواصل الجيد مع وسائل الإعلام لتوضيح الحقائق للرأى العام بالسرعة المطلوبة، وسرعة الانتهاء من إعلان نتائج نهاية العام الدراسى، وانضباط كافة مسئولى الجامعات، حتى إتمام إعلان نتائج الامتحانات.

كما تم التأكيد على سرعة إعداد خطط الأنشطة الطلابية والرياضية خلال الإجازة الصيفية، واستغلال فترة الإجازة الصيفية فى إجراء عمليات الصيانة الشاملة لكافة مرافق الجامعات، واستكمال البنية التكنولوجية ؛ للمشاركة فى مسابقة أفضل جامعة فى التحول الرقمى.

ووجه المجلس بسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتعميم تجربة إجراء الاختبارات إلكترونيا باستخدام الحاسب الآلى -المطبقة حاليا على طلبة كليات الطب- على جميع الكليات والجامعات، وسرعة العمل على إنشاء صندوق لدعم النابغين والمميزين داخل الجامعات. وزيادة فاعلية دور الجامعات فى خدمة المجتمع خلال فترة الصيف.

واستمع المجلس لتقرير اللجنة المشكلة لتقديم المادة العلمية لمقرر اللياقة البدنية والصحة كمتطلب جامعة والمتضمن مقترح ممارسة الرياضة من خلال استخدام المجمعات الرياضية بحرم الجامعات المصرية، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتعزيز منظومة بناء الإنسان وتنمية مستوى اللياقة البدنية للطلاب والطالبات للمحافظة على الصحة العامة، ووافق المجلس على تعميم هذا المقترح على كافة الجامعات.

وأقر المجلس اعتماد اللائحة الأساسية الموحدة واللائحة المالية والإدارية الموحدة لوحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، وذلك ضمن تكليفات رئيس الجمهورية بإنشاء وحدة خاصة تابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكل جامعة حكومية، تكون مهمتها الأساسية دراسة المشكلات والعشوائيات، التى تعانى منها المحافظة التى تتواجد الجامعة بنطاقها.

واستمع المجلس إلى ما عرضته المهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بشأن جائزة مصر للتميز الحكومى ومسابقة التطبيقات الحكومية لطلاب الجامعات، ووافق المجلس على مقترح لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بإعادة تنظيم وتحديث البرامج الدراسية المؤهلة لمزاولة مهنة الصيدلة بما يتفق مع التطورات الحديثة للمهنة.

ووافق المجلس على طلب جامعة عين شمس تنظيم الدورة الثانية للمهرجان الدولى للمسرح الجامعى، وتغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، وإنشاء قسم الذكاء الاصطناعى بالكلية، بالإضافة إلى إنشاء كليات: الدراسات العليا للنانوتكنولوجى بجامعة القاهرة، كلية علوم الحاسبات والمعلومات بجامعة مطروح، كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط، كلية العلاج الطبيعى بالسويس، وافق المجلس على إطلاق مسابقة أفضل جامعة فى الأنشطة الطلابية.