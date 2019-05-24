إطلاق اسم صاحب أشهر صورة فى حرب أكتوبر على أحد ميادين سوهاج (صور)

سوهاج – عمرو خلف

قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، إطلاق اسم البطل عبد الرحمن القاضي، ابن مدينة المراغة، وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، والذى وافته المنية أمس، على أحد ميادين مسقط رأسه تكريماً له.



البطل

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، قائلاً "تحية إعزاز وتقدير لكل فرد ينتمي لقواتنا المسلحة الباسلة، الذين يسطرون في كل لحظة تاريخا مشرفاً للوطن"، مؤكداً أن التاريخ سيظل يذكر بمجد وشرف بطولات أبناء القوات المسلحة المصرية على مدار العقود والأزمنة.



البطل

يذكر أن المقاتل البطل عبد الرحمن أحمد القاضي، ابن مدينة المراغة بمحافظة سوهاج، هو أحد أبطال الكتيبة 212 دبابات في الفرقة 19 مشاة، وهو صاحب أشهر صورة في حرب أكتوبر المجيدة وهو رافعا سلاحه مبتهجاً بالنصر.