إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة فى إنقلاب سيارة بترعة الابراهيمية ببنى سويف

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة صباح اليوم الجمعة، فى إنقلاب سيارة بترعة الإبراهيمية ببنى سويف.

وتلقى مدير أمن بنى سويف اللواء أشرف عز العرب إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكى بترعة الإبراهيمية على طريق القاهرة - أسيوط الزراعى أمام قرية بنى عدي بمركز ناصر شمال المحافظة.

ونتج عن الحادث إصابة كل من : سعد على عبد السلام 45سنة ، كسر مضاعف بالقدم اليمنى - رابحة سيف النصر 35 سنة "حامل" ، آلام بالظهر-صافية سعد على "سنتان" جرح بالأذن آية سعد على 10 سنوات، اشتباه كسر بالكتف الأيمن - دعاء سعد على 9 سنوات، جرح بالرقبة وكسر بالساق اليسرى - على سعد على 15 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى و نقلتهم سيارات مرفق الإسعاف إلى المستشفى الجامعى بمدينة بنى سويف العاصمة ، لتلقى الخدمة الطبية اللازمة.