إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة الخرطوش في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج العام 6 أشخاص يقيمون بناحية قرية أولاد شلول دائرة مركز سوهاج مصابين بطلقات خرطوش متفرقة بالجسم على إثر وقوع مشاجرة بينهم أستخدمت فيها الأسلحة الخرطوش .

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة سوهاج يفيد بوقوع مشاجرة أستخدمت فيها الأسلحة الخرطوش بدائرة المركز ووجود مصابين تم تحويلهم جميعا للمستشفى العام لتلقى العلاج.

وعلى الفور انتقلت كافة القيادات الأمنية لمكان المشاجرة وتم فرض طوق أمني للسيطرة على الوضع وتبين من التحريات إصابة صلاح . ا . ع 30 سنة بطلق خرطوش بالقدم ومحمد . ا . م 17 سنة بطلق نارى بالقدم ومحمود . ن . ر بطلق نارى باليد وحماده . ك . ع بطلق نارى بالوجه ومحمود . ا . ه بطلق نارى باليد وأبواليزيد ع. أ 30 بجرح بفروة الرأس وجميعهم يقيمون بناحثة قرية أولاد شلول دائرة مركز سوهاج تم نقل من الأول للخامس لمستشفى سوهاج العام والسادس لمستشفى سوهاج الجامعى.

تم تحرير محضرا بالواقعة وتم تكليف إدارة المباحث الجنائية بالتحرى فى الواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.