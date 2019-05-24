إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالعلمين فى الساحل الشمالى

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة، إثر انقلاب سيارة، مساء اليوم الجمعة، على طريق الساحل الشمالى، فى الاتجاه مطروح.

استقبل مستشفى العلمين المركزى، المصابين، فايزة صبرى بريدان "59 سنة" - من مطروح - مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وسماهر إبراهيم حسن على "24 سنة" - من مطروح- مصابة باشتباه بكسر بالفقرات العنقية واشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكريم ابراهيم حسن "33 سنة" - من مطروح- مصاب بكسر بالذراع اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورزان كريم إبراهيم حسن "7 شهور"- من مطروح، تعانى من كدمة بالوجه وسحجات متفرقة بالجسم، ورضوى سيد يونس "20 سنة" - من الإسكندرية - مصابة باشتباه بكسر بالفقرات العنقية وجرح قطعى بالجبهة، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.