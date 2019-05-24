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إصابة 16 فلسطينيا فى "مسيرات العودة" على حدود قطاع غزة

الجمعة، 24 مايو 2019 11:14 م
إصابة 16 فلسطينيا فى "مسيرات العودة" على حدود قطاع غزة مسيرات العودة - صورة أرشيفية
غزة (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة، إصابة 16 فلسطينيا بإصابات مختلفة بقنابل الغاز والأعيرة المطاطية، مشيرة إلى أنه تم علاج المصابين فى النقاط الطبية فى الجمعة الـ59 لمسيرات العودة وكسر الحصار.

 

وأوضحت الصحة، فى بيان لها، أن من بين المصابين صحفى ومسعفة متطوعة أصيبا بقنابل غاز مباشرة.

 

وكانت هيئة كسر الحصار استبقت التظاهرات بالدعوة الى البقاء داخل الخيام وعدم إحضار الأطفال إلى الحدود خوفا من إصابتهم بضربات شمس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

 


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