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إشارة مرور.. تعرف على أنواع العلامات المختلفة للسير فى الميادين

الجمعة، 24 مايو 2019 10:46 ص
إشارة مرور.. تعرف على أنواع العلامات المختلفة للسير فى الميادين المرور-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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توجد مجموعة من الميادين بداخلها العديد من الإشارات الضوئية خلال التقاطعات يجب على السائقين معرفة كيفية التعامل معها :

 -الميادين:

إشارة ضوئية عند التقاطعات بين الطرق ذات الكثافة المرورية المنخفضة والمتوسطة وتتميز المدن الجديدة بوجود هذه الميادين بكثرة، لذا فقد فضلنا تخصيص قسم كامل لشرح تفاصيل القيادة داخل وقرب الميادين،وأهم قاعدة يجب استيعابها للقيادة داخل الميادين هى أولوية القيادة.

 

-أنواع الحالات المختلفة للمرور داخل الميدان:

-إذا كنت مقبلاً على الميدان فالأولوية ليست لك، وعليك الانتظار.

-إذا كنت لا تريد قطع الميدان نفسه ولكن فقط تريد الدخول يميناً، فالأولوية ليست لك، وعليك الانتظار.

-إذا نجحت في دخول الميدان فعليك التحرك بسرعة (معقولة) وخفة حركة حتى تخرج من الميدان تماماً (يجب الحذر أثناء تطبيق هذه القاعدة في مصر حيث قد تتعرض لحادث مع شخص غير ملم بالقواعد، وما أكثرهم لذا فننصح بتخفيف السرعة حتى وإن كانت الأولوية لك تجنباً للحوادث).

-قبيل الخروج من الميدان، يجب دائماً تشغيل إشارة الدوران لليمين، حتى وإن كنت تظن أن هذا تصرف غبي فقط افعل ذلك رجاءً.

-قبيل دخول الميدان يجب تشغيل إشارة الدوران للشمال إذا كنت تنوى الدوران للشمال أو الرجوع (يو ترن).

-فى الميداين الكبيرة (كتلك التى فوق الطريق الدائرى) تجنب قدر الإمكان تغيير المسار (الحارة) داخل الميدان).

-فى الميادين الكبيرة دائماً اسلك المسار الأيسر إذا كنت تنوى الذهاب للشمال أو الرجوع (يو ترن)، واسلك المسار الأيمن إذا كنت تنوى الدخول يميناً أو التوجه للأمام.

 

 


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