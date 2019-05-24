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الجمعة، 24 مايو 2019 01:22 م
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والبدء فى تنفيذ المشروع..

إزالة التعديات بالأراضى المخصصة لإقامة مأخذ محطة مياه مدينة "غرب قنا"

الجمعة، 24 مايو 2019 01:03 م
إزالة التعديات بالأراضى المخصصة لإقامة مأخذ محطة مياه مدينة "غرب قنا" محطة مياه
كتب أحمد حسن
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قال المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إنه تم تنفيذ حملة مُكبرة لإزالة التعديات الواقعة على قطعة الأرض المُخصصة لإقامة مأخذ محطة مياه مدينة "غرب قنا"، بمساحة 3 آلاف متر مربع، حيث تم إزالة جميع التعديات والمعوقات، وتم تسليم الأرض لشركة المقاولات المُنفذة، والتى قامت بدورها بإنهاء أعمال التطهير، والبدء فى أعمال الحفر لتنفيذ المشروع.
 
وأكد عبد المطلب ممدوح، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن أجهزة المدن الجديدة لا تتهاون فى تنفيذ قرارات إزالة جميع أشكال التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة، من أجل الحفاظ على نسقها الحضارى، ومظهرها الجمالى، ومنع ظهور أى عشوائيات بها، مشدداً على تطبيق القانون بكل حزم.
 
 

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