إدخال سيارات "الشاتل باص" الجديدة على خطوط التشغيل الداخلى بمطار القاهرة

كتبت رحاب نبيل

بدأت شركة ميناء القاهرة الجوى، برئاسة المهندس أحمد فوزي، إدخال سيارات الشاتل باص الجديدة على خطوط التشغيل الداخلي بمطار القاهرة، لتخفيف الضغط واستيعاب حركة نقل الركاب المسافرين بين مباني صالات السفر والوصول بالمطار.

وأعلنت شركة ميناء القاهرة الجوى، أن إجمالي عدد عربات الشاتل باص الجديد الذي وصل إلى مطار القاهرة 8 عربات تم شراؤه لخدمة الركاب المسافرين والمترددين على المطار، بتكلفة إجمالية تصل إلى 29 مليون جنيه شاملة قطع الغيار.

وتتميز عربات الشاتل باص الجديدة، بأنه يوجد بها مكان لوضع الحقائب ومكان لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن أنها مزودة ب ramp لصعود ونزول الكراسي المتحركة.

جدير بالذكر، أن عدد السيارات التي كانت تقدم الخدمة داخل المطار لنقل المسافرين بين صالات المطار الداخلية، يصل إلى 12 سيارة، وبدخول السيارات الجديدة وصل العدد الإجمالي إلى 20 شاتل باص، وهو ما سيكون من شأنه لتخفيف العبء والضغط واستيعاب الحركة داخل المطار، فضلا عن تقليل زمن الرحلة.​