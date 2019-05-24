"أوقاف سوهاج" تحذر من الاعتكاف فى المساجد الغير مصرح بها

المحافظات – عمرو خلف– رباب الجالى - أسماء على بدر

حذر الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج من الاعتكاف فى المساجد الغير مصرح بها ، مشيرا إلى أنه غير مسموح بالاعتكاف بالزوايا والمصليات.

وأكد أن للاعتكاف ضوابط وشروط منها أن يكون الاعتكاف بالمسجد الجامع لا بالزوايا ولا بالمصليات، فالمسجد الذى لا تقام به الجمعة التى هى فرض لا يقام به الاعتكاف الذى هو سنة، وأن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من الأئمة وأن تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسئولة مسئولية كاملة عن الاعتكاف وعن أى خلل يحدث فيه، وعليها متابعة ذلك متابعة تامة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع " إن المديرية استعدت لإحياء سنة الاعتكاف بـ 63 مسجدا على مستوى المحافظة،والتى تبدأ مساء غد السبت تحت إشراف 63 إماما من أئمة أوقاف سوهاج، بناء على طلبات الإدارات الفرعية.

كما نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية قافلة دعوية إلى مساجد إدارة العجمى والدخيلة برعاية الشيخ محمد خشبة و الدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية وتحت إشراف الشيخ حسن عبدالبصير مدير عام الدعوة تحت عنوان "رمضان شهر الايمان وصناعة الرجال".

وحث فيها دعاه الأوقاف على الايمان الحقيقى التصديق القلبى مع العمل ورمضان شهر صناعة الرجال فالصيام مدرسة علمية تبرز الرجال الحقيقيين فالرجولة وصف لمن يمنحه الله عزوجل وامتلك مؤهلاتها ومنها صدق العهد مع الله والتضحية بالنفس فى سبيل الدين والوطن والعرض.

واستمع الدعاه الى تساؤلات المواطنين عقب انتهاء الصلاة و الإجابة على عدد من الفتاوى الخاصة .

على جانب أخر، أقامت مديرية أوقاف الفيوم إحتفالها السنوى بذكرى انتصارات غزوة بدر الكبرى بمسجد ناصر الكبير بالفيوم برعاية الدكتور حسنى أبو حبيب كيل الوزارة وحضر الاحتفال عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأزهر الشريف و علماء الأزهر الشريف والأوقاف بالفيوم ورواد المسجد.

وألقى كلمة الاحتفال الشيخ جمعة عبد الفتاح محمد إمام المسجد تناول خلالها بعض الانتصارات و الفتوحات التى أيد الله بها جنده على مر العصور ومنها انتصار انتصارات غزوة بدر الكبرى أول ما خاضة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه الابطال من حروب بعد الهجرة الى المدينة .وفى نهاية كلمته تقدم دعا الله بالتوفيق لرجال قواتنا المسلحة البواسل ولرجال أمننا الشرفاء سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء.