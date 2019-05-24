سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 03:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

و أوقاف الإسكندرية تطلق قافلة دعوية لمساجد العجمى

"أوقاف سوهاج" تحذر من الاعتكاف فى المساجد الغير مصرح بها

الجمعة، 24 مايو 2019 02:46 م
"أوقاف سوهاج" تحذر من الاعتكاف فى المساجد الغير مصرح بها أوقاف الفيوم
المحافظات – عمرو خلف– رباب الجالى - أسماء على بدر
إضافة تعليق

حذر الشيخ على طيفور  وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج من الاعتكاف فى المساجد الغير مصرح بها ، مشيرا إلى أنه غير مسموح بالاعتكاف بالزوايا والمصليات.

وأكد أن للاعتكاف ضوابط وشروط منها أن يكون الاعتكاف بالمسجد الجامع لا بالزوايا ولا بالمصليات، فالمسجد الذى لا تقام به الجمعة التى هى فرض لا يقام به الاعتكاف الذى هو سنة، وأن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من الأئمة وأن تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسئولة مسئولية كاملة عن الاعتكاف وعن أى خلل يحدث فيه، وعليها متابعة ذلك متابعة تامة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع " إن المديرية استعدت لإحياء سنة الاعتكاف بـ 63 مسجدا على مستوى المحافظة،والتى تبدأ مساء غد السبت  تحت إشراف 63 إماما من أئمة أوقاف سوهاج، بناء على طلبات الإدارات الفرعية.

كما نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية قافلة دعوية إلى مساجد إدارة العجمى والدخيلة برعاية الشيخ محمد خشبة و الدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية وتحت إشراف الشيخ حسن عبدالبصير مدير عام الدعوة تحت عنوان "رمضان شهر الايمان وصناعة الرجال".

وحث فيها دعاه الأوقاف على الايمان الحقيقى التصديق القلبى مع العمل ورمضان شهر صناعة الرجال فالصيام مدرسة علمية تبرز الرجال الحقيقيين فالرجولة وصف لمن يمنحه الله عزوجل وامتلك مؤهلاتها ومنها صدق العهد مع الله والتضحية بالنفس فى سبيل الدين والوطن والعرض.

واستمع الدعاه الى تساؤلات المواطنين عقب انتهاء الصلاة و الإجابة على عدد من الفتاوى الخاصة .

على جانب أخر، أقامت مديرية أوقاف الفيوم إحتفالها السنوى بذكرى انتصارات غزوة بدر الكبرى بمسجد ناصر الكبير بالفيوم برعاية الدكتور حسنى أبو حبيب كيل الوزارة وحضر الاحتفال عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأزهر الشريف و علماء الأزهر الشريف والأوقاف بالفيوم ورواد المسجد.

وألقى كلمة الاحتفال الشيخ جمعة عبد الفتاح محمد إمام المسجد تناول خلالها بعض الانتصارات و الفتوحات التى أيد الله بها جنده على مر العصور ومنها انتصار انتصارات غزوة بدر الكبرى أول ما خاضة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه الابطال من حروب بعد الهجرة الى المدينة .وفى نهاية كلمته تقدم دعا الله بالتوفيق لرجال قواتنا المسلحة البواسل ولرجال أمننا الشرفاء سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء.

 

 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صور.. أوقاف الإسماعيلية تحدد شروط وضوابط الاعتكاف فى رمضان

528 ساحة تتأهب لصلاة العيد بالإسكندرية و178 مسجدًا للاعتكاف

وكيل أوقاف جنوب سيناء: 10 مساجد للاعتكاف للعشرة الأواخر لشهر رمضان

"أوقاف الإسماعيلية" تعلن ضوابط الاعتكاف بالمساجد فى رمضان ..تعرف عليها

الاوقاف

الاعتكاف

الفيوم

انتصارات رمضان

يوم الجمعه


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

الرجوع الى أعلى الصفحة