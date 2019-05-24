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أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة تعديات شارع عثمان محرم بالطالبية

الجمعة، 24 مايو 2019 11:04 ص
أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة تعديات شارع عثمان محرم بالطالبية حملة مرافق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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استكمت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية التى تستهدف شارع عثمان محرم بالطالبية، وأسفرت حملة عن ضبط مسجلين خطر، وقضيتين مخدرات، وسلاحيين أبيض، بالإضافة إلى ضبط 26 مشتبها به.

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 42 حكم قضائى، وإزالة عدد من مخالفات التعدى وإشغال الطريق.

وأسفرت حملة استهدفت شارع مستشفى الصدر بالعمرانية، عن تنفيذ 35 حكم قضائى، وضبط 4 قضايا مخدرات وضبط مسجلين خطر، بالإضافة إلى تحرير 49 مخالفة تعدى إشغال طريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الغدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

 

 


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