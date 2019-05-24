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الجمعة، 24 مايو 2019 10:03 م
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أطعمة يتجنبها أطباء الأورام لتسببها فى السرطان.. اللحوم المصنعة على رأسها

الجمعة، 24 مايو 2019 10:03 م
أطعمة يتجنبها أطباء الأورام لتسببها فى السرطان.. اللحوم المصنعة على رأسها اللحوم المصنعة
كتبت إيناس البنا
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قد تساعد تجنب بعض الأطعمة على تقليل احتمالية الإصابة بالسرطان بشكل كبير، ووفقا لتقرير موقع "health" فهذه الأطعمة يتجنبها أيضا أطباء الأورام.

 

اللحوم المصنعة

على رأس قائمة الأطعمة المسببة للسرطان اللحوم المصنعة، التى وضعتها منظمة الصحة العالمية فى نفس فئة التدخين عندما يتعلق الأمر بمخاطر السرطان خاصة سرطان القولون والمستقيم. لذا فإن تناول 50 جراماً فقط من اللحوم المصنعة كل يوم (أى حوالى شريحتين من لحم الخنزير) يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 18٪.

 

الفشار فى الميكرويف 

الفشار فى الميكرويف ملىء بالزبد الصناعى، والأبخرة منه تحتوى على ثنائى الأسيتيل المركب السام المرتبط بسرطانات الرئة، المعروف أيضًا باسم "قنبلة الزبد"، ثنائى الأسيتيل يعطى الفشار نكهة ورائحة زبدة مميزة.

 

اللحوم المتفحمة

درجات الحرارة العالية المجنونة المستخدمة فى عملية الشواء تنتج الأمينات العطرية غير المتجانسة المسببة للسرطان والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، والتى تسبب السرطان.

 

المحليات الصناعية

المحليات الصناعية من مسببات السرطان الكبيرة لذا كن حذرا عند استخدامها ويمكن التبديل إلى محليات المستخلصات النباتية مثل ستيفيا المستخلص من النباتات.

 

الدهون المتحولة

تتشكل الدهون المتحولة عندما تقوم الشركات المصنعة بتحويل الزيوت السائلة إلى دهون صلبة، فى عملية تسمى الهدرجة، مما يزيد من مدة الصلاحية للأطعمة ونكهة الطعام، ويشمل ذلك السمن والبسكويت والحبوب والحلويات والسلع المخبوزة والبطاطا والأطعمة الخفيفة وضمادات السلطة والدهون والأطعمة المقلية والعديد من الأطعمة الأخرى.

 

الأطعمة المخللة

هذه الأطعمة تحتوى على العديد من المواد الحافظة والنترات التى يمكن أن تكون مسببة للسرطان، حتى تناول كميات كبيرة من الأطعمة المخللة يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة والمرىء، وكذلك سرطان الغدة الدرقية والمبيض لدى بعض النساء، وفقًا للمعهد الوطنى للسرطان.

 


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اللحوم الحمراء

اللحوم المصنعة

السرطان

اضرار اللحوم


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