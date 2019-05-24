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أسواق: تراجع أسعار الألومنيوم عالمياً سيعوض زيادة الكهرباء

الجمعة، 24 مايو 2019 05:48 م
أسواق: تراجع أسعار الألومنيوم عالمياً سيعوض زيادة الكهرباء الألومنيوم
كتب هانى الحوتى
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قالت شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، إن التراجعات العالمية المستمرة للمعادن ببورصة لندن على مدار الشهر الماضى، حيث هبطت أسعار الألومنيوم بنحو 100 دولار للطن ليصل سعره إلى 1762 دولاراً للطن مقارنة بسعر 1854 دولاراً للطن منذ شهر، يعوض الزيادة المرتقبة فى أسعار الألومينوم بعد زيادة أسعار الكهرباء.
 
وأضافت شركة أسواق، فى تقريرها اليومى، أن انخفاض سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه، بالإضافة إلى تراجع أسعار المعادن العالمية، سيكونا حائط صد لأى زيادات داخلية ستحدث نتيجة ارتفاع التكلفة خاصة أن الألومنيوم يعد من الصناعات الأكثر كثافة لاستهلاك الطاقة، وتدخل قيمة الكهرباء بنسبة فى تكلفة المنتج النهائى تتراوح بين 30-50%.
 
أعلنت وزارة الكهرباء تحريك أسعار شرائح الاستهلاك، ضمن خطة الحكومة للتخلص من عبء الدعم فى القطاع، وبلغ هامش الزيادة الجديدة 20% فى المتوسط للاستهلاك المنزلى، بينما ترتفع أسعار القطاع التجارى بمتوسط 14%، والقطاعات الصناعية ومنها صناعة الحديد 10%، ليسجل المتوسط الإجمالى 15%، ما يجعلها أدنى نسبة زيادة خلال السنوات الأربع الماضية.

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