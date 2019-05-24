أسهم أوروبا تعوض جزء من خسائرها بعد إشارات من "ترامب" بشأن التجارة

رويترز

عوضت الأسهم الأوروبية بعض خسائرها اليوم الجمعة بعد أن شهدت جلسة صعبة فى اليوم السابق، فى الوقت الذى توقع فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نهاية سريعة للحرب التجارية الدائرة مع الصين والتى هيمنت على التداولات فى الأسواق المالية على مدى السنة الفائتة.

وبحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.5 % لكنه يظل متجها صوب تكبد خسارة على أساس أسبوعى والانخفاض على أساس شهرى للمرة الأولى منذ عمليات بيع فى نهاية العام الماضى دفعته للتراجع 15 %.

وقال ترامب مساء أمس الخميس إن الشكاوى الأمريكية بحق هواوى تكنولوجيز قد يتم حلها ضمن إطار عمل اتفاق تجارى أمريكى صيني، لكن ليس من المقرر إجراء محادثات رفيعة المستوى بين البلدين بعد.

وصعد المؤشر داكس الألمانى الشديد التأثر بالتجارة 0.8 %، ليقود الارتفاع بين مؤشرات الدول بينما تصدر قطاعا السيارات والتعدين قائمة القطاعات الأفضل أداء فى أوروبا.

وتسبب تعاف طفيف للجنيه الاسترلينى فى كبح مكاسب المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى، الذى يسجل فى العادة أداء أقل من السوق بوجه عام حين ترتفع العملة البريطانية. ومن المتوقع أن تعلن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى عن موعد استقالتها اليوم.