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أسعار السمك اليوم الجمعة 24-5-2019 بسوق العبور

الجمعة، 24 مايو 2019 02:33 م
أسعار السمك اليوم الجمعة 24-5-2019 بسوق العبور سمك
كتب هانى الحوتى
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استقرت أسعار السمك اليوم الجمعة 24-5-2019، طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور، حيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 39 – 45 جنيها للكيلو، بحسب النوع والحجم.
   
وتراوح سعر السمك الفيليه البلطى ما بين 30 - 90 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 50-66 جنيها، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيها، وسعر سمك الثعابين من 50 - 150 جنيها، وبلغ سعر سمك المكرونة الخليجى ما بين 40 - 46 جنيها للكيلو، وسمك المكرونة السويسى يصل ما بين 50 – 66 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 - 25 جنيها للكيلو.
  
وبلغ سعر السبيط من 90 – 190 جنيها، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 150 جنيها، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو بين 375 - 425 جنيها، فى حين يتراوح سعر الجمبرى رقم 1 ما بين 275 - 325 جنيها، وبلغ سعر البورى 40 - 48 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان من 40- 46 جنيها، والبربون 1 بلغ من 22 - 48 جنيها.

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