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أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-5-2019 فى مصر

الجمعة، 24 مايو 2019 01:30 م
أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-5-2019 فى مصر الذهب
كتب إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-5-2019 فى سوق الصاغة، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 606 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

 

سعر الذهب عيار 21 سجل 606 جنيها
 
سعر الذهب عيار 18 سجل  519 جنيها
 
سجل الذهب عيار 24 بلغ 692 جنيها .
 
 والجنيه الذهب يسجل 4488 جنيها.
 
أوقية الذهب 1281 دولار
 
 
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.
 
 
 
يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه تحديثا دوريا وفوريا ولحظيا لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.
 
 
 
أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.
 
 
 
 
 
 

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