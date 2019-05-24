أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-5-2019 فى مصر

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-5-2019 فى سوق الصاغة، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 606 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر الذهب عيار 21 سجل 606 جنيها

سعر الذهب عيار 18 سجل 519 جنيها

سجل الذهب عيار 24 بلغ 692 جنيها .

والجنيه الذهب يسجل 4488 جنيها.

أوقية الذهب 1281 دولار

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.

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أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.