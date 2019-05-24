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أسعار الخضروات اليوم الجمعة 24-5-2019 بسوق العبور

الجمعة، 24 مايو 2019 02:30 م
أسعار الخضروات اليوم الجمعة 24-5-2019 بسوق العبور سوق خضار
كتب هانى الحوتى
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استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 24-5-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.
 
وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 3 – 6.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 2 – 3 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 3 – 6 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 3 – 7 جنيها، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3- 5 جنيهات للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2 – 3 جنيه للكيلو.
 
وسجلت أسعار الكوسة ما بين 2 – 3 جنيها للكيلو، والفاصوليا ما بين 9 - 17 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 2 إلى 4 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 3 – 5 جنيه، وبلغ سعر الملوخية من 4 - 6 جنيهات.

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