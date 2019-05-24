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أبرزها دعم "داعش".. 8 اتهامات يواجهها أعضاء تنظيم جبهة النصرة.. تعرف عليها

الجمعة، 24 مايو 2019 01:58 م
أبرزها دعم "داعش".. 8 اتهامات يواجهها أعضاء تنظيم جبهة النصرة.. تعرف عليها محكمة-ارشيفية
كتبت أمنية الموجى
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يواجه المتهمون بتأسيس تنظيم إرهابي أسموه "جبهة النصرة"، والذى من المقرر مثولهم للمحاكمة الجنائية غداً السبت، أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، 8 اتهامات جنائية قد تعرضهم للسجن المؤبد والإعدام، نظراً لما ارتكبوه من جرائم إرهابية.

 

*تأسيس وقيادة جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية.

* الدعوة لتكفير الحاكم والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة.

*دعم تنظيم داعش وطلب مساعدات مالية لدعم الإرهابين بالخارج.

*التدريب العسكري على الأسلحة الثقيلة

*الانضمام لحقل القتال بإحدى الدول العربية 

*استباحة دماء المسيحيين واستهدافهم

*شراء الأسلحة وحيازتها بغير تصريح

*التخطيط لاغتيال شخصيات عامة 


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