أبرزها دعم "داعش".. 8 اتهامات يواجهها أعضاء تنظيم جبهة النصرة.. تعرف عليها

كتبت أمنية الموجى

يواجه المتهمون بتأسيس تنظيم إرهابي أسموه "جبهة النصرة"، والذى من المقرر مثولهم للمحاكمة الجنائية غداً السبت، أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، 8 اتهامات جنائية قد تعرضهم للسجن المؤبد والإعدام، نظراً لما ارتكبوه من جرائم إرهابية.

*تأسيس وقيادة جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية.

* الدعوة لتكفير الحاكم والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة.

*دعم تنظيم داعش وطلب مساعدات مالية لدعم الإرهابين بالخارج.

*التدريب العسكري على الأسلحة الثقيلة

*الانضمام لحقل القتال بإحدى الدول العربية

*استباحة دماء المسيحيين واستهدافهم

*شراء الأسلحة وحيازتها بغير تصريح

*التخطيط لاغتيال شخصيات عامة