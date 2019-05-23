6 نصائح لوقاية مرضى القلب من الإجهاد الحرارى وضربات الشمس

كتبت أمل علام

وسط تلك الأجواء القاسية وارتفاع حرارة الطقس إلى أعلى مستوياتها، يبدو الأمر مرهقا لعموم المواطنين، لكن الإرهاق يتصاعد فى حالة مرضى القلب ومن يعانون من مشكلات صحية مزمنة.

وتسبب درجات الحرارة المرتفعة إجهادا حراريا شاملا للجسم، لكنها فى حالة مرضى الأمراض المزمنة وأمراض القلب قد تتحول إلى خطر حقيقى على الحياة، خاصة إذا لم يلتزم المريض بتعليمات الطبيب المعالج، وفى هذا الإطار يقدم خبراء فى أمراض القلب باقة نصائح مهمة يتعين على مرضى القلب الالتزام بها.

1- التوجه إلى أقرب مستشفى حال الشعور بإجهاد، وهناك تعليمات لاستقبال كل مرضى القلب الذين يعانون الإجهاد الحرارى أو ضربات الشمس.

2- على مرضى القلب الابتعاد قدر الإمكان عن الشمس، وعدم التعرض لأشعتها المباشرة.

3- تناول كمية كبيرة من السوائل والعصائر الطبيعية الطازجة، خاصة الفواكه التى تحتوى على معادن وأملاح، لتعويض الجسم عما فقده من سوائل خلال الحر.

4- التركيز فى متابعة الحالة الصحية، ومع ارتفاع الحرارة أو ظهور أى من اعراض ضربات الشمس، يجب التحرك فورا إلى المستشفى، خاصة أن الإجهاد الحرارى يتسبب فى إرباك ضغط الدم وحالة جفاف عام وجفاف للفم، وقد يصاحبه فقدان الوعى، ما يتطلب إجراء الإسعافات اللازمة وإمداد المريض بمحاليل عقب قياس وظائف الكلى ومستويات الماغنسيوم والصوديوم والبوتاسيوم فى الدم.

5- الحرص على تناول الخضروات والفواكه الطازجة.

6- بدء الإفطار على التمر، ثم تناول طبق من الشوربة.