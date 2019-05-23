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"100 مليون صحة" توجه 10 نصائح للمواطنين خلال فترة الموجة الحارة

الخميس، 23 مايو 2019 11:43 ص
"100 مليون صحة" توجه 10 نصائح للمواطنين خلال فترة الموجة الحارة فواكه وخضراوات
كتب وليد عبد السلام
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وجهت مبادرة 100 مليون صحة قائمة من النصائح الصحية والغذائية للمواطنين خلال فترة الموجة الحارة، لتجنب ضربات الشمس وآثار ارتفاع الحرارة، والابتعاد عن الأمور التى قد تسبب خطرا مباشرا على الحياة.
 
وشملت نصائح المبادرة باقة من الأمور المتصلة بالطعام والشراب، واحتياطات السلامة فى التعامل مع السيارات والوقود وبطاريات الأجهزة، وجاءت قائمة النصائح كالتالى:
 
1- الحرص على تناول غذاء متوازن يشمل الفاكهة والخضروات.
2- الإكثار من شرب الماء على حساب العصائر خلال فترة الموجة الحارة.
3- الابتعاد عن الأطعمة المقلية وتناول المشويات بدلا منها.
4- الابتعاد قدر الإمكان عن تناول الدهون والحلويات أو الإفراط فيها.
5- إخلاء السيارات من المواد الغازية والقداحات والمشروبات الغازية والعطور.
6- التعامل بحذر مع الأجهزة الإلكترونية وبطارياتها والانتباه إلى ارتفاع حرارتها.
7- فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط (تنسيم) خلال السفر أو الحركة البطيئة.
8- تجنب ملء خزان وقود السيارة بالكامل فى تلك الأجواء الحارة.
9- تعبئة خزان الوقود خلال الفترة المسائية والابتعاد عن الأمر فى الظهيرة.
10- تجنب تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم، خصوصا فى السفر.

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