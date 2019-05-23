ولى عهد دبى: نهدف إلى توظيف الذكاء الاصطناعى لتعزيز معدل الإنتاجية

إيمان حنا

أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبى رئيس المجلس التنفيذي، فى تغريدة له على "تويتر"، "أننا نهدف إلى توظيف الذكاء الاصطناعى لتعزيز معدل الإنتاجية بنسبة 35% وتعزيز الأداء.

وأضاف: « خلال اجتماع المجلس التنفيذي فى دبي اعتمدنا مشروعاً مُقدّماً من شرطة دبى لخلق مجتمعات أكثر أمناً وصحة فى مناطق سكن العمال، لتعزيز مكانة دبى كمكان رائد للعيش والعمل، وتبنى أفضل الممارسات العالمية فى هذا المجال، واعتمدنا مشروع «محرك الإنتاجية» لجمارك دبى"، بحسب "البيان".

كما ناقش اجتماع المجلس التنفيذى عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بمشاركة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، واعتمد المجلس مشروع جمارك دبى فى محرك الإنتاجية لتعزيز كفاءة القطاع الحكومى، الذى يرمى إلى إحداث تحوّل جذرى فى الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعى لتحويل ساعات العمل إلى ساعات إنتاجية، للتصدى للتحدى المتمثل فى انخفاض نمو الإنتاجية.

وأظهر العرض أن الشركات تدفع رواتب مقابل 7 إلى 8 ساعات من العمل، لذا يجب أن تحصل على 5.5 إلى 6.5 ساعات من الإنتاج على الأقل (بعد استقطاع فترات الراحة)، إلا أنها لا تحصل فعلياً إلا على 3 ساعات فقط من وقت الإنتاج.

وباستخدام محرك الإنتاجية القائم على الذكاء الاصطناعي، حددت جمارك دبي فرصاً للتحقيق فى عام 2020 تتمثل فى تقليص العمل على التجارة المشروعة بنسبة 16.8%، وتحقيق وفورات نسبية من ساعات العمل الإضافية، بما يعادل 1.280.000 ساعة عمل إضافى، ونمو القدرة الإنتاجية بنسبة 35.5%، وتحسين الالتزام بنسب 5.2%.

وقدمت جمارك دبي خلال العرض دراسة الجدوى وأمثلة على الإنتاجية، إذ أشارت إلى أنها استهدفت تحسين معدل نمو الإنتاجية إلى 10% أو أكثر عن طريق زيادة الإنجاز والإنتاج بدون زيادة ساعات العمل، وأظهرت النتائج أن زيادة الالتزام بالوقت المثالى ستزيد القدرة الإنتاجية بنسبة 5.2%.

وأوضحت أن نسبة التباين فى الوقت المستغرق بين المهام هي 263%، وباستخدام الذكاء الاصطناعى ستنفذ هذا العام برنامج الالتزام لمساعدة الموظفين على التعرف إلى ماهية الالتزام وكيفية تحقيق الهدف، كما أشارت إلى أن بناء محرك المخاطر التنبؤى القائم على الذكاء الاصطناعى سيحقق مزيداً من الأمن والسلامة، ويسهم في تعزيز الإنتاجية بنسبة 16.8%.

كما اعتمد المجلس مشروع سكنات العمال في الإمارة المقدم من شرطة دبي الذي يستهدف خلق مجتمع آمن وصحي، ورفع مؤشر حالة الشعور بالأمن في مناطق سكن العمال، عبر تقديم معالجات عاجلة ومستدامة للظواهر المرصودة في تلك المناطق، بالتعاون مع شركاء شرطة دبي الاستراتيجيين، في مناطق محيصنة الثانية والقوز الصناعية وجبل علي.