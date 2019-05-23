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وكيل أوقاف جنوب سيناء: 10 مساجد للاعتكاف للعشرة الأواخر لشهر رمضان

الخميس، 23 مايو 2019 01:00 ص
وكيل أوقاف جنوب سيناء: 10 مساجد للاعتكاف للعشرة الأواخر لشهر رمضان مساجد
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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قال الشيخ إسماعيل الرواى وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه قد تم تخصيص 10 مساجد كبرى للاعتكاف فى العشرة الأواخر من رمضان على مستوى المحافظة بجميع مدن المحافظة بالتنسيق مع الإدارت الفرعية التابع الأوقاف.

وأكد الراوى أنه تم اختيار مسجد من المساجد الكبرى فى كل مدينة الإقامة شعائر الاعتكاف وأكد على أئمة المساجد بضرورة الالتزام بالتواجد فى المساجد والقيام بدورهم فيه، وإرشاد المواطنين بضرورة التحلى بأخلاق الشهر الفضيل وعدم السماح بإقامة الشعائر الدينية لغير العاملين بالمسجد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف إلى إقامة صلاة اللاعتكاف بجميع مساجد المحافظة وفحص جميع مكتبات المساجد ومتابعة الأئمة ومدى التزامهم بتعليمات الوزارة.

 


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