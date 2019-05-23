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الخميس، 23 مايو 2019 03:19 م
خالد صلاح
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وفاة وإصابة 4 مهاجرين داخل شاحنة بضائع شمال صربيا

الخميس، 23 مايو 2019 03:08 م
وفاة وإصابة 4 مهاجرين داخل شاحنة بضائع شمال صربيا عناصر من شرطة صربيا
بلجراد أ ش أ
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أعلنت السلطات الصربية، اليوم الخميس، وفاة مهاجرين إثنين وإصابة إثنين آخرين، وذلك بعد اختبائهم داخل شاحنة نقل بضائع بشمال البلاد فى محاولة للوصول إلى غرب أوروبا.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن سائق الحافلة وجد المهاجرين الأربعة فى حالة من الإغماء بعد يومين من اختبائهم، حيث أعلن المركز السريرى بمدينة "فويفودينا" أن المهاجرين أصيبوا بارتفاع فى درجات حرارتهم ونقص الأوكسجين، مما أدى إلى وفاة اثنين منهم بينما لا يزال اثنين آخرين فى العناية المركزة. وأعلنت الشرطة أن اثنين على الأقل من المهاجرين الأربعة يحملان الجنسية الأفغانية.

يذكر أن الآلاف من المهاجرين الفارين من ويلات الحروب فى بلادهم يتخذون من منطقة البلقان طريقا للوصول إلى الدول الثرية فى غرب أوروبا.

 


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