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وزير خارجية بريطانيا: ماى ستكون فى منصبها عند زيارة ترامب لبريطانيا

الخميس، 23 مايو 2019 12:07 م
وزير خارجية بريطانيا: ماى ستكون فى منصبها عند زيارة ترامب لبريطانيا وزير الخارجية البريطانى جيريمى هنت
(رويترز)
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قال وزير الخارجية البريطانى جيريمى هنت اليوم الخميس، إن رئيسة الوزراء تيريزا ماى ستكون فى منصبها عندما يزور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بريطانيا فى أوائل يونيو.

 

وقال هنت ردا على سؤال من صحفى حول من يتوقع أن يكون رئيسا للوزراء عندما يبدأ ترامب زيارته الرسمية لبريطانيا فى الثالث من يونيو "تيريزا ماى ستكون رئيسة الوزراء التى تستقبله".

 

وتتعرض ماى لضغوط شديدة لتحديد موعد لاستقالتها بعد فشل محاولتها الأخيرة لإنهاء أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

 

ورفض هنت التعليق عندما سُئل عما سيناقشه مع ماى فى اجتماع بينهما فى وقت لاحق اليوم الخميس.

 

 

 


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تريزا ماى

وزير الخارجية البريطانى جيريمى هنت

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