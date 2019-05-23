سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 04:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الداخلية التونسى: رفع التأهب الأمنى استعدادا للانتخابات التشريعية والرئاسية

الخميس، 23 مايو 2019 04:29 ص
وزير الداخلية التونسى: رفع التأهب الأمنى استعدادا للانتخابات التشريعية والرئاسية الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد وزير الداخلية التونسى هشام الفراتى، رفع درجة التأهب والاستعدادات الأمنية خلال الأيام المقبلة، استعدادا لعيد الفطر المبارك ولتأمين الامتحانات الوطنية المقبلة وتأمين عودة التونسيين من الخارج والموسم الصيفى والانتخابات التشريعية والرئاسية التى ستجرى فى شهرى أكتوبر ونوفمبر القادمين.

 

وأوضح الفراتي، فى تصريح مساء أمس الأربعاء عقب مشاركته فى حفل إفطار جماعى مع عدد من الضباط وقوات الأمن، أنه تم تخصيص منظومة أمنية لكل مناسبة، قائلا: "لدينا مخططات أمنية تتطور حسب الأوضاع، والوضع الأمنى على الحدود مع ليبيا يتسم بالحذر، ولكن تم اتخاذ ما يكفى من الاحتياطات".

 


وكان وزير الداخلية قد اطلع -خلال زيارته إلى مقرّ إدارة إقليم الأمن الوطنى بتونس- على ظروف عمل الوحدات الأمنية بها ومدى جاهزيتها، مشيدا بما يتحلى به الأمنيون من تضحية وانضباط ووطنية، ودعاهم إلى مواصلة بذل الجهد للحفاظ على الأمن العام.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

جدل فى تونس بعد القبض على مجموعة أساتذة أفطروا فى نهار رمضان

وزير الشئون الدينية التونسى: 10 آلاف و982 حاجا عدد حجيج موسم العام الجارى

جبهة إنقاذ تونس: تصنيف ترامب للجماعة إرهابية يقضى على حركة "النهضة الإخوانية"

وزير خارجية تونس يبحث مع مسؤولين نرويجيين تدعيم جسور الشراكة بين البلدين

إعفاء 70 إمامًا فى تونس من مهامهم لتوجيه المصلين نحو مرشحين للرئاسة

تونس

السبسى

أخبار تونس

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اطمن.. لا تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. ووفرة باحتياطى الشبكة

اطمن.. لا تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. ووفرة باحتياطى الشبكة

100 مليون صحة: زيادة حجم الطفل عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لعمره مؤشر خطر

100 مليون صحة: زيادة حجم الطفل عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لعمره مؤشر خطر

شوبير : الأهلى يرفض خوض مواجهة المقاولون فى الدورى قبل أمم افريقيا

شوبير : الأهلى يرفض خوض مواجهة المقاولون فى الدورى قبل أمم افريقيا

ننشر جدول الامتحانات المعدل للصف الأول الثانوى

ننشر جدول الامتحانات المعدل للصف الأول الثانوى

أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان"

أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان"

فيديو.. "متخليش التليفزيون يربطك" تابع مسلسلك فى أى وقت على "watch it"

فيديو.. "متخليش التليفزيون يربطك" تابع مسلسلك فى أى وقت على "watch it"

الرجوع الى أعلى الصفحة