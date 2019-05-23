وأضاف بومبيو - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس - : "أنه يصدق ما أفادت به تقارير صحفية أمريكية، بأن الصين تستخدم أدوات مراقبة عالية التقنية لاضطهاد أقليات مثل: المسلمين الإيجور".

وكانت الإدارة الأمريكية قد علقت مؤقتا الحظر الذي فرضته على شركة التكنولوجيا الصينية (هواوي) لـ3 أشهر؛ للتقليل من أثر ذلك على عملاء شركة الاتصالات الصينية حول العالم.

من جهتها.. قالت الصين: "إنها قدمت احتجاجات رسمية لدى الولايات المتحدة، بعد أن منعت الأخيرة شركة صناعة معدات الاتصالات الصينية (هواوي) من شراء السلع الأمريكية، وذلك في تصعيد كبير للحرب التجارية بين البلدين".

ويشكل القرار الأمريكي ضربة قاضية لعملاق التكنولوجيا الصيني، الذي اتهمته واشنطن بالتجسس لصالح الحكومة الصينية، وأدرجته في قائمتها السوداء الأسبوع الماضي.