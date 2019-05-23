وحدة الأزمات والكوارث بجامعة بنها تعلن الطوارئ تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة

القليوبية نيفين طه

أعلنت وحدة الأزمات والكوارث بجامعة بنها حالة الطوارئ القصوى بجميع وحداتها على مستوى كليات الجامعة تزامنا مع موجة الحرارة الشديدة التى ضربت جميع أنحاء مصر وتزامنها مع حالة الصيام بشهر رمضان المبارك .

وقال الدكتور إبراهيم راجح المدير التنفيذى لوحدة الأزمات والكوارث إنه تم تنفيذ توجيهات الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور هشام البطش المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى هذا الشأن والتنسيق مع مستشفيات جامعة بنها والأمن الصناعى بالجامعة برئاسة محمد مشتهرى ومع وحدة الأزمات والكوارث بمحافظة القليوبية برئاسة الدكتور أحمد عبد الهادى ومع مديرية الصحة والإسعاف وكافة القطاعات المعنية للوقوف على جاهزية كافة الوحدات والتعامل الفورى مع أى طوارئ.

وعلى جانب آخر، تفقد الدكتور حسين المغربى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، اليوم امتحانات نهاية العام بكليات الطب البيطرى والزراعة والآداب للاطمئنان على أحوال الطلاب فى اللجان تزامنا مع الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد.

ورافق المغربى خلال الجولة الدكتور محمد محمدى غانم، عميد الطب البيطرى والدكتور محمود مغربى عميد كلية الزراعة والدكتورة عبير الرباط ، عميد كلية الآداب.

وقال المغربى إنه تم تزويد كافة لجان الامتحانات بالمراوح ووسائل التهوية الكفاية للتخفيف من إرتفاع حرارة الجو مع التاكيد على تواجد الأطقم الطبية فى الكليات طوال أوقات الامتحانات لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية الفورية لأى حالات طارئة بين الطلاب.

وأشاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحسن سير الامتحانات في كليات الجامعة والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وبتواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام الملاحظين في اللجان رغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.