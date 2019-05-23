هتشرب إيه على الإفطار؟.. تعرف على المشروبات التى تعوضك الحر

كتبت فاطمة ياسر

عند سماع أذان المغرب يتجه الصائم بشكل مباشر لتناول كميات كبيرة من الماء، وذلك لتعويض الشعور والإحساس بالعطش طول ساعات الصيام، ولكن في مثل هذا اليوم، وموجة الحر التي تشهدها البلاد، نجد أن الكثير من الأشخاص يرغبون في الحصول علي أفضل المشروبات التي تساهم في تعويض الجسم للعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، تجنبا لحدوث أي مشكلة أو مضاعفات به.

وخلال هذا التقرير سنتعرف على أهم المشروبات التي على الصائم تناولها منذ الإفطار وحتى السحور، للحفاظ على توازن الجسم، والحد من التعرض للمضاعفات، وذلك وفقا لموقع " mensjournal"، ومنها:

-عصير الليمون..



يعد من أفضل أنواع العصائر التي ينصح بتناولها خلال موجات الحر، فهو غني بالصوديوم والأملاح التي يحتاجها الجسم نتيجة للتعرض لحرارة شديدة في الطقس.

عصير الليمون







-عصير البطيخ..



البطيخ يعد من الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ولذا ينصح بتناولها في الصيام لتعويض الجسم بالسوائل التي يحتاجها الجسم.

عصير البطيخ







-عصير المشمش..



يساهم علي ترطيب الجسم بشكل كبير، ولذا يعوضه أيضا بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم خلال ارتفاع حرارة الطقس.

عصير المشمش







-الموز بالحليب..



الموز يحتوي علي البوتسيوم، وهذا العنصر نحتاجه خلال ارتفاع حرارة الطقس، ولذا تناوله بشكل كبير.