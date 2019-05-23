ننشر نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية.. إدخل رقم جلوسك و اعرف نتيجتك

اعتمد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وذلك بنسبة نجاح بلغت 84.2%، وكانت نسبة نجاح البنين 81,8٪‏ بينما كانت نسبة نجاح البنات 86,8٪‏، وعدد الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية 32 طالبا وطالبة من بينهم 8 طلاب حاصلين على الدرجات النهائية، جاء ذلك بحضور مصطفى العجمي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

وجاء ترتيب اﻹدارات التعليمية بالمحافظة من حيث نسبة النجاح كالتالى: في المركز اﻷول إدارة الجمرك التعليمية بنسبة نجاح بلغت 99,2٪‏، ثم إدارة غرب التعليمية جاءت في المركز الثاني بنسبة 91,2٪، وفي المركز الثالث إدارة شرق بنسبة 88,0 ٪، يليها إدارة العجمي 87,2 ٪ ، ثم إدارة المنتزه بنسبة 83,0٪، ثم إدارة وسط بنسبة 82,3٪، ثم إدارة العامرية 76,7٪‏، وأخيرا إدارة برج العرب التعليمية بنسبة 71,2%.

ومن الجدير بالذكر، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالمحافظة كانت 82740 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 80303، بينما كان عدد الناجحين 67646 طالبا وطالبة...