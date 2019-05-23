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ننشر مقرات قبول اعتذارات المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة

الخميس، 23 مايو 2019 02:41 م
ننشر مقرات قبول اعتذارات المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة معلمين - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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ينشر اليوم السابع " مقرات قبول اعتذارات المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة من مراقبين ورؤساء لجان سير وملاحظين ومراقبين أوائل.
 
وخصصت اللجنة المسئولة عن امتحانات الثانوية العامة قرابة 27 مقر على مستوى الجمهورية لقبول اعتذارات المعلمين الذين يتقدمون للمشاركة فى أعمال الامتحانات، على أن يتم قبول الاعذار أيام 27 و28 و29 من مايو الجارى.
 
و سيتم تسليم خطابات الندب للمشاركين فى أعمال الامتحانات الثانوية العامة الأحد المقبل، وتشمل رؤساء لجان السير والمراقبين والملاحظين والمراقبين الأوائل".
 
الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العام تنطلق 8 يونيو المقبل بعد عيد الفطر المبارك وتنتهى 3 يوليو المقبل، ويؤدى قرابة 685 ألف طالب وطالبة الامتحانات موزعين فى 1819 لجنة سير على مستوى الجمهورية.
 
 
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خطابات الندب للمشاركين فى امتحانات الثانوية العامة

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