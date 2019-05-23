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ننشر اعترافات المتهمين بخطف ميكانيكى لمماطلته فى سداد 10 الاف جنيه بالعمرانية

الخميس، 23 مايو 2019 02:44 م
ننشر اعترافات المتهمين بخطف ميكانيكى لمماطلته فى سداد 10 الاف جنيه بالعمرانية خطف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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اعترف عاطلين تم ضبطهما، لاتهامهما بخطف ميكانيكى بالعمرانية، أن المجنى عليه اشترى دراجة بخارية من أحدهما، إلا أنه ماطل فى سداد جزء من قيمتها، البالغ 10 الاف جنيه، مما دفع صاحب الدراجة لاتخاذ قرار بخطفه، انتقاما منه ولإجباره على سداد النقود، حيث اتفق مع المتهم الثانى على مساعدته فى ارتكاب الواقعة.

 

وأضاف المتهمين أنهما استدرجا المجنى عليه، ثم هدداه واحتجزاه بشقة بالعمرانية، واتصل أحدهما على والده، وطلب منه دفع 10 الاف جنيه، لإطلاق سراح إبنه، وحدد له مكان موعد تسليم النقود، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليهما.

 

واستنادا لاعترافات المتهمين، قررت النيابة حجزهما على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد تعرض ميكانيكى للإختطاف على يد مجهولين، وتلقي والده اتصالا من أحد الأشخاص طلب منه دفع فدية 10 الاف جنيه، مقابل إطلاق سراح إبنه.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه اشترى دراجة بخارية من عامل، ولم يسدد قيمتها كاملة، حيث تبقى عليه مبلغ 10 الاف جنيه من ثمنها، وأن العامل وصديقه وراء خطفه، لإجباره على سداد المبلغ المالى.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث بإشراف العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد غراب وكيل فرقة المباحث من ضبطهما، وتحرير الميكانيكى من الخطف، بعد احتجازه بشقة بالعمرانية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


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خلافات مالية

شراء دراجة

العمرانية


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