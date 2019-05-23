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ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالأسكندرية

الخميس، 23 مايو 2019 04:11 م
ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالأسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الخميس، عن نتيجة الشهادة الإعدادية، وحصل 8 طلاب على المراكز الأولى بعد حصولهم جميعًا على الدرجات النهائية 280 درجة، حيث حصل كل من جمانة محمد فوزى مباشر (بايونيرز لغات)، فرح يسرى مصطفى محمود (الانطلاق بنات) ، هنا طارق عبد الحليم (نور العلم المشتركة)، نورسين شهاب فريد عبده (يحيى باشا بنات)، عمر عادل عبدالله المصرى (عبدالله النديم بنين)، مريم أحمد عبد الباسط (فاطمة الزهراء بنات) روان أحمد فضل محمود (كلية الاقبال بنات) ريهام أحمد فضل محمود دياب (كلية الاقبال بنات) على الدرجات النهائية فى جميع المواد. 
 
وكان الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، قد اعتمد اليوم  نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وذلك بنسبة نجاح بلغت 84,2٪‏، وكانت نسبة نجاح البنين 81,8٪‏ بينما كانت نسبة نجاح البنات 86,8٪‏، وعدد الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية 32 طالب وطالبة من بينهم 8 طلاب حاصلين على الدرجات النهائية، جاء ذلك بحضور الأستاذ مصطفى العجمي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.
 
 
وجاء ترتيب اﻹدارات التعليمية بالمحافظة من حيث نسبة النجاح كالتالي :  جاء في المركز اﻷول إدارة  الجمرك التعليمية بنسبة نجاح بلغت  99,2  ٪‏ ، ثم إدارة غرب  التعليمية جاءت في المركز الثاني بنسبة 91,2   ٪‏ ، وفي المركز الثالث إدارة شرق بنسبة  88,0  ٪‏  ، يليها إدارة العجمي 87,2   ٪‏‏ ، ثم إدارة المنتزه بنسبة  83,0 ٪‏  ، ثم إدارة وسط بنسبة 82,3  ٪‏ ، ثم إدارة  العامرية 76,7  ٪‏ ‏ ،  وأخيرا إدارة برج العرب التعليمية بنسبة 71,2%
 
ومن الجدير بالذكر ،أن عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالمحافظة كانت 82740   طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 80303  ، بينما كان عدد الناجحين  67646  طالبا وطالبة. 

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