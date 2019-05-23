سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 05:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب التمريض: خطة للحفاظ على قوة التمريض وتطويرها لتطبيق التأمين الصحى

الخميس، 23 مايو 2019 04:00 ص
نقيب التمريض: خطة للحفاظ على قوة التمريض وتطويرها لتطبيق التأمين الصحى الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق
أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، ووكيل وزارة الصحة، أنه جارى تطبيق خطة لتطوير التمريض بالجمهورية، وخاصة محافظة بورسعيد استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى.
 
وقالت نفيب التمريض فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن الهدف هو تطوير التمريض ليتماشى مع الثورة الصحية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القطاع الصحى، وتابعت: "نجرى تدريبات لهيئات التمريض فى 32 وحدة و11 مستشفى بمحافظة بورسعيد لضمان التطبيق السليم للمنظومة الجديدة للتأمين الصحى".
 
وتابعت نقيب التمريض أن الهدف الأكبر للدولة هو توفير تمريض جديد والحفاظ على قوته فى سوق العمل مع سد العجز فى كافة إنحاء الجمهورية، وتابعت ملف المستشفيات النموذجية نعمل أيضا فيه من أجل رفع كفاءة التمريض، وفقًا للبروتوكولات العالمية مع تطوير فى الزى الخاص بهم سواء فى القطاع العام أو حتى الخاص.
 
وأوضحت أن الدستور كفل للتمريض التطوير الكامل بشكل مرحلى واعتبره عمود مهم من أعمدة بناء القطاع الصحى.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

"نقيب التمريض" تحذر من المعاهد الوهمية: تخدع الطلبة مقابل آلاف الجنيهات

أقدم كلاكيت فى السينما و"نقيبة التمريض" ضيوف "صباح الورد".. اليوم

نقيب التمريض: "النبطشية بـ 12 جنيه بس ..والممرضين مش واخدين حقهم"

لا تعيينات جديدة فى موازنة 2019/ 2020.. "المالية" لـ"خطة النواب": استثناء تكليفات الأطباء والتمريض.. 1.7 مليار جنيه لإحلال التاكسى القديم بآخر حديث.. وتكشف: إنهاء مشروع قانون الفاتورة الضريبية الإلكترونية

فى اليوم العالمى للتمريض.. 8 مطالب أساسية لملائكة الرحمة فى عيدهم

فى اليوم العالمى للتمريض.. تعرف على "حاملة المصباح" فى ذكرى ميلادها

التمريض

التأمين الصحى

بورسعيد

المستشفيات

نقيب التمريض


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اطمن.. لا تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. ووفرة باحتياطى الشبكة

اطمن.. لا تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. ووفرة باحتياطى الشبكة

100 مليون صحة: زيادة حجم الطفل عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لعمره مؤشر خطر

100 مليون صحة: زيادة حجم الطفل عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لعمره مؤشر خطر

شوبير : الأهلى يرفض خوض مواجهة المقاولون فى الدورى قبل أمم افريقيا

شوبير : الأهلى يرفض خوض مواجهة المقاولون فى الدورى قبل أمم افريقيا

ننشر جدول الامتحانات المعدل للصف الأول الثانوى

ننشر جدول الامتحانات المعدل للصف الأول الثانوى

أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان"

أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان"

فيديو.. "متخليش التليفزيون يربطك" تابع مسلسلك فى أى وقت على "watch it"

فيديو.. "متخليش التليفزيون يربطك" تابع مسلسلك فى أى وقت على "watch it"

الرجوع الى أعلى الصفحة