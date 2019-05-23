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نقابة "الغزل والنسيج": صرف الدفعة الثانية من المكافأة السنوية الإثنين المقبل

الخميس، 23 مايو 2019 10:02 م
نقابة "الغزل والنسيج": صرف الدفعة الثانية من المكافأة السنوية الإثنين المقبل عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج
كتب محمود راغب
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أعلنت النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبد الفتاح إبراهيم عن صرف الدفعة الثانية من المكافأة السنوية لـ60 ألف عامل فى 32 شركة غزل ونسيج على مستوى الجمهورية والتى تقدر قيمتها بـ97.5 مليون جنيه، وذلك يوم الإثنين المقبل الموافق 27 مايو الجارى.

وقال رئيس النقابة العامة فى تصريح صحفى له اليوم الخميس إنه تلقى مكالمة تليفونية من وزارة المالية تفيد تحويل المبلغ إلى الشركة القابضة للغزل والنسيج، موضحًا أنه تم الاتفاق على الصرف من الإثنين، وتسليم المكافأة للعمال.

وتوجه رئيس النقابة العامة بالشكر والتقدير إلى وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، ورئيس الشركة القابضة أحمد مصطفى.

وأكد عبد الفتاح إبراهيم أن هذه هى الدفعة الثانية من المكافأة حيث جرى صرف الدفعة الأولى بنفس القيمة المالية منذ 10 أيام، مؤكدًا استمرار النقابة العامة فى الحصول على كل حقوق العمال وتحقيق الاستقرار الاجتماعى لهم تقديرًا لدورهم فى العمل والإنتاج، مطالبًا العمال بالمزيد من العمل والثقة فى نقابتهم، وفى قياداتهم فى الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى موضحًا استمرار كل الجهات المعنية فى تنفيذ توجيهات الرئيس للنهوض وتطوير صناعة الغزل والنسيج فى مصر من أجل التنمية والنهوض بالصناعة وتوفير فرص العمل.

 

 

 


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الغزل والنسيج

نقابه الغزل والنسيج

العاملين بالغزل والنسيج

عبد الفتاح ابراهيم


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