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نصائح لحماية طفلك من أشعة الشمس فى الحر

الخميس، 23 مايو 2019 02:26 م
نصائح لحماية طفلك من أشعة الشمس فى الحر نصائح لحماية طفلك
كتبت فاطمة خليل
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مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير يحتاج الأطفال إلى عناية خاصة للوقاية من آثار أشعة الشمس التى قد تسبب حروق الشمس أو جفاف الجلد، واضرار الأشعة فوق البنفسجية الضارة، لذا فى هذا التقرير نقدم نصائح للآباء والأمهات لحماية أطفالهم من آشعة الشمس، بحسب ما ذكر موقع net doctor 
 

نصائح لحماية طفلك من آشعة الشمس فى الحر

 
1- من الضروري للغاية حماية جلد طفلك من أشعة الشمس خلال أشهر الصيف وفي المصيف، لأن بشرة الصغار معرضة بشكل خاص لآثار الأشعة فوق البنفسجية، والأطفال دون سن ستة أشهر لديهم القليل من الميلانين أو الصبغة في بشرتهم ، كما أن بشرتهم حساسة للغاية لاستخدام واقيات الشمس، لذلك من المهم ألا يترك الأطفال الصغار تحت أشعة الشمس المباشرة، بعد ستة أشهر من العمر ، مع استخدام واقي من الشمس آمنة للتطبيق.
وكذلك حماية طفلك من حروق الشمس في الطفولة يقيه من السرطان، حيث إن هذه الأشعة عامل خطر مهم بشكل خاص في الإصابة بسرطان الجلد .
 
 
٢- استخدم واقٍ من الشمس يوفر الحماية ضد أشعة UVA و UVB مع حد أدنى من SPF 30٥  مع وضعه لمدة 30 دقيقة قبل الخروج من المنزل وإعادة وضعه  كل ساعتين ، وكذلك بعد السباحة أو التعرق الزائد.
 
ابحث عن واقٍ من الشمس يوفر الحماية ضد أشعة UVA و UVB بحد أدنى 30 من عامل الحماية من الشمس.
٣-  تجنب أشعة الشمس خلال منتصف النهار (من 11 صباحًا إلى 3 مساءً).
٤-  ابحث عن مناطق لعب مظللة للأطفال.
٥- الاستخدام الروتيني للحماية من أشعة الشمس في شكل ملابس وقبعات ونظارات شمسية بأكمام طويلة.

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