نجل ترامب يداعب شقيقته إيفانكا على تويتر بصورة من طفولتها

داعب دونالد ترامب جونيور ابن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، شقيقته إيفانكا بتغريدة على تويتر نشر فيها صورتها وهى طفلة.

Apparently I'm due for some little sister revenge... just remember @IvankaTrump he (or she) who laughs last, laughs longest. I guess it's time to write an Ivanka childhood stories chapter, lots of great material.😉😘 https://t.co/B3cJ2eLMNI pic.twitter.com/RkCNJAhteU — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) May 22, 2019

وقال فيها مازحا، "يبدو أننى سأقوم بالانتقام من شقيقتى الصغيرة.. فقط تذكرى إيفانكا أن من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. أظن أن الوقت قد حان لكتابة فصل قصص طفولة إيفانكا، فهناك الكثير من المادة العظيمة".

ويعد ترامب جونيور، الابن الأكبر للرئيس ترامب ولديه أخ وأخت شقيقان، هما إيفانكا وإيرك من أولى زوجات ترامب، إلى جانب أخت وأخ غير شقيقين وهما تيفانى ترامب من الزيجة الثانية لترامب، وبارون، ابن السيدة الأولى ميلانيا ترامب.

وتعمل إيفانكا مستشارة بدون أجر فى البيت الأبيض، وتعد من أبرز أبناء الرئيس الأمريكى هى زوجها جاريد كوشنر الذى يعمل أيضا مستشارا لدونالد ترامب.