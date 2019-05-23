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نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة: مراعاة البعد الجغرافى لمحل إقامة المعلم

الخميس، 23 مايو 2019 03:18 م
نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة: مراعاة البعد الجغرافى لمحل إقامة المعلم خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات
كتب محمود طه حسين
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قال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن بدء تسليم خطابات الندب للمشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة يأتى في إطار الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة. 
 
وأشار عبد الحكم، إلى مراعاة عدم تكرار توزيع المعلم على ذات لجنة سير الامتحان التي شارك فيها بامتحانات العام الماضي ومراعاة البعد الجغرافى بين لجان السير ومحل الإقامة، حرصاً على توفير سبل الراحة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات ولضمان تحقيق الجودة المطلوبة والغاية المرجوة من العملية الامتحانية.
 

 تسليم خطابات الندب للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة الأحد المقبل

 

جدير بالذكر أنه تمت الموافقة على بدء الإدارة العامة لامتحانات الثانوية العامة بقطاعاتها الأربعة على مستوى الجمهورية، توزيع خطابات الندب للمشاركين فى أعمال الامتحانات  يوم الأحد 26 مايو 2019، في تسليم خطابات الندب للمشاركين في أعمال الامتحانات كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير الامتحان والملاحظين والمعاونين وتقدير الدرجات.
 
وسيتم فتح الباب لتلقي طلبات الاعتذار عن عدم المشاركة في أعمال لامتحانات لمدة ثلاثة أيام فقط هي 27 و28 و29 مايو الحالي، وذلك وفقاً للتعليمات المنظمة والقواعد المعمول بها.

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التربية والتعليم

امتحانات الثانويةالعامة

توزيع خطابات الندب

اعتذارات الثانوية العامة


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