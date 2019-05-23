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نائبة ديمقراطية: ترامب قد يشن حربا على إيران لتجنب عزله

الخميس، 23 مايو 2019 02:00 ص
نائبة ديمقراطية: ترامب قد يشن حربا على إيران لتجنب عزله عضو مجلس النواب الأمريكى عن الحزب الديمقراطى فريدريكا ويلسون
أ ش أ
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أعربت عضو مجلس النواب الأمريكى عن الحزب الديمقراطي، فريدريكا ويلسون، عن اعتقادها بأن الرئيس، دونالد ترامب، يمكن أن يشن حربا على إيران لا لشيء إلا لأنه يريد تجنب عزله عن منصبه.

 

وذكرت شبكة روسيا اليوم نقلا عن صحيفة The Hill الأمريكية عن ويلسون قولها: "أعتقد أن رئيس الولايات المتحدة قريب الآن من أن يبدأ الحرب بدون موافقة الكونجرس، لأنه يخشى عزله. وجميعنا ندرك أن شعبنا سيعترض على عزل الرئيس فى حالة نشوب الحرب".

 

ورأت النائبة أن ثمة علاقة مباشرة بين واقعية خطر العزل وتوجه ترامب لقرار شن الحرب على إيران، قائلة: "إذا رأى أن خطر العزل أصبح محدقا وأن الشعب يدعم هذه الخطوة، فسيتورط فى الحرب".

 

وأصبح عزل ترامب عن منصبه موضوع مناقشة كبيرة فى المعسكر الديمقراطى فى مجلس النواب، حيث يدعو بعض أعضائه إلى بذل جهود ملموسة من أجل عزله، فيما يقترح البعض الآخر التركيز على ضمان هزيمة ترامب فى انتخابات الرئاسة عام 2020.

 

يذكر أن النقاشات حول هذا الموضوع لم تنته إثر نشر تقرير المحقق الخاص، روبرت مولر، بشأن ملف "التدخل الروسي" المزعوم، والذى توصل إلى استنتاج أن حملة  ترامب لم تنسق خطواتها مع موسكو على أبواب انتخابات عام 2016، الأمر الذى أفقد معارضى الرئيس الحالى حجة قوية لصالح عزله.

 

يذكر أن الديمقراطيين لا يستطيعون عزل ترامب بمفردهم، بل سيحتاجون لتحقيق ذلك إلى تأييد جزء كبير من النواب الجمهوريين، وهو أمر غير وارد حاليا.

 

وأرسلت الولايات المتحدة مؤخرا مجموعة سفن حربية بقيادة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، رفقة قاذفات من طراز B-52، إلى منطقة الخليج، وذلك بذريعة وجود "تهديدات إيرانية" على القوات الأمريكية وحلفائها.

 

ومع أن ترامب قال مؤخرا إنه لا يريد شن الحرب على إيران، إلا أنه أكد أكثر من مرة أن الولايات المتحدة لن تتردد فى الرد "بقوة عظيمة" على أى تحرك ضدها من قبل طهران.


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